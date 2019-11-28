Врач рассказала, какие опасности таит в себе чай

— Всегда важно помнить, что чай — это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье, — отметила эксперт.

В первую очередь ограничить потребление напитка необходимо людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, с повышенной кислотностью желудка.

Из-за высокой концентрации кофеина чай может вызывать головную боль и расстройство нервной системы. Людям, страдающим гипертонической болезнью и атеросклерозом, стоит вообще отказаться от крепкого напитка.

Эксперт также рассказал, что в чае содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые в большом количестве могут привести к образованию камней в почках. Особенно в этом плане опасен зелёный чай. Кроме того, соли щавелевой кислоты содержатся в таких продуктах, как какао, шоколад, щавель, ревень, укроп, инжир, цитрусовые, свёкла, петрушка и шпинат.

Черный чай не стоит пить людям, страдающим бессонницей, отметила диетолог, так как танин, содержащийся в листьях, усиливает мозговую деятельность и активизирует кровообращение.

Полезный при простуде чай с имбирем и лимоном может быть опасен для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Добавлять молоко в чай диетолог не советует тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. Эксперт объяснила это тем, что молоко нейтрализует антиоксиданты и может вызвать дискомфорт в желудке.