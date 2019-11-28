Фото: женщина похудела на 60 килограммов после того, как не смогла выйти на улицу

29-летняя Саманта Вон из штата Техас начала резко набирать вес в 2017 году после тяжелого развода и смерти любимой бабушки. Чтобы справиться со стрессом, она начала есть фаст-фуд и сладости огромными порциями, и уже к концу года весила 140 килограммов и съедала в день по 3500 калорий.

Изданию Daily Mail Саманта рассказала, что к тому времени она уже не могла делать большую часть обычных повседневных дел. Даже походы по магазинам или недолгие прогулки вызывали тревогу, боль и усталость. К тому же у Саманты подрастали трое маленьких сыновей, с которыми ей было очень сложно справляться.

В начале 2018 года здоровье девушки резко ухудшилось, и Вон совсем перестала выходить из дома. Тогда она решила срочно взять себя в руки и согласилась на операцию по уменьшению желудка, которую ей сделали в ноябре.

После операции Саманта была вынуждена придерживаться диеты и заниматься физическими упражнениями, и за 18 месяцев девушке удалось сбросить 60 килограммов.

Сейчас она не только питается правильно сама, но и приучает к этому своих детей и нового мужа, который во всем ее поддерживал и до похудения.