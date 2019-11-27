Психолог назвал 5 главных способов выражения любви

Женщины часто начинают сомневаться в любви своих избранников из-за того, что не воспринимают те слова и поступки, которые исходят от их партнеров. Об этом рассказывает психолог Александр Шахов.

По его словам, недопонимание возникает из-за того, что для выражения своих чувств люди пользуются разными языками любви. Всего их пять. Есть языки слова, времени, подарков, помощи и прикосновений.

Приверженцы первого выражают свою любовь и привязанность словами поддержки и комплиментами, сторонники второго делают все возможное, чтобы уделить побольше времени своему предмету обожания. К примеру, если мужчина слушал о проблемах полчаса, это можно расценивать как признание на языке времени.

Есть и те, кто считают лучшим выражением любви подарки. Такие люди при каждом удобном случае стараются проявить заботу с помощью разных вещей, которые могут поднять настроение партнеру. Четвертый тип людей выражает свои чувства, оказывая помощь и поддержку. Часто это воспринимается как само собой разумеющееся, однако на самом деле человек демонстрирует свое отношение. Приверженцы пятого и последнего языка выражают любовь с помощью прикосновений.

Эксперт отметил, что люди часто воспринимают лишь один из перечисленных языков и остаются глухи к остальным, поэтому им может казаться, что к ним охладели. Он призвал наблюдать за партнером, чтобы понять, какой язык ближе ему.