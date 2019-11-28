Простуда: ТОП-6 правил быстрого выздоровления

ОРВИ — это группа болезней, объединенных четырьмя общими признаками. Их вызывают вирусы, и они являются инфекционными. Возбудители болезни попадают в организм воздушно-капельным путем, в первую очередь страдают органы дыхания. Все ОРВИ развиваются быстро и продолжаются недолго.

Вирусов существует превеликое множество. Из них самый известный — грипп. Но есть и другие — парагрипп, аденовирус, риновирус, реовирус и т. д. Любой респираторный вирус поражает не все дыхательные пути, а какой-то определенный участок. К примеру, риновирус — слизистую оболочку носа, парагрипп — гортань и трахею, грипп — трахею и бронхи и т. д.

Во внешней среде вирусы гибнут довольно быстро, но от человека к человеку передаются очень легко — при контакте с больным человеком, при кашле, чихании, разговоре. Они оседают на слизистой оболочке дыхательных путей от носа и горла до легких и начинают выделять вредные вещества — токсины, которые затем разносятся кровью по всему организму.

Правила выздоровления