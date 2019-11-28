Простуда: ТОП-6 правил быстрого выздоровления

При первых же симптомах простуды важно оставаться дома!
ОРВИ — это группа болезней, объединенных четырьмя общими признаками. Их вызывают вирусы, и они являются инфекционными. Возбудители болезни попадают в организм воздушно-капельным путем, в первую очередь страдают органы дыхания. Все ОРВИ развиваются быстро и продолжаются недолго.
Вирусов существует превеликое множество. Из них самый известный — грипп. Но есть и другие — парагрипп, аденовирус, риновирус, реовирус и т. д. Любой респираторный вирус поражает не все дыхательные пути, а какой-то определенный участок. К примеру, риновирус — слизистую оболочку носа, парагрипп — гортань и трахею, грипп — трахею и бронхи и т. д.
Во внешней среде вирусы гибнут довольно быстро, но от человека к человеку передаются очень легко — при контакте с больным человеком, при кашле, чихании, разговоре. Они оседают на слизистой оболочке дыхательных путей от носа и горла до легких и начинают выделять вредные вещества — токсины, которые затем разносятся кровью по всему организму.
Правила выздоровления
- Важно при первых же симптомах простуды оставаться дома, а не ходить на улицу, на работу, на занятия, распространяя заразу.
- Соблюдайте постельный режим! Полежите под пледом, посмотрите любимый фильм или почитайте книгу (если нет температуры). Но лучше всего – поспите. Во сне организм отлично восстанавливается.
- Пейте много теплой жидкости! Соки, морсы, чай с лимоном, вареньем, свежими ягодами — клюквой, смородиной, калиной. Питье обязательно должно быть с кислинкой. Вирусы кислого не любят. Обильное питье уменьшает интоксикацию, снижает температуру, обогащает организм витаминами, облегчает кашель и общее состояние больного.
- Если состояние ухудшается – вызовите врача. Только он сможет оценить ваше состояние и назначить правильное лечение.
- При высокой температуре (выше 38 градусов) нужно принимать жаропонижающие средства. При насморке используйте сосудосуживающие препараты, при кашле – муколитики или противокашлевые препараты и поливитамины. Хороший эффект при лечении ОРВИ дает дыхательная гимнастика и витаминотерапия.
- Не позднее 48 часов от начала заболевания примите противовирусный препарат. А вот антибиотики при ОРВИ неэффективны, поэтому их принимают только по назначению врача в случае бактериальной инфекции или при развитии осложнений.