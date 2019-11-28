Звезда «Супергерл» Мелисса Бенойст рассказала о домашнем насилии: «Били очень сильно»

Звезда сериала «Супергерл» опубликовала в Instagram эмоциональное видео, в котором откровенно рассказала о пережитом абьюзе. Актриса не назвала имени своего экс-бойфренда, но описала его как «обаятельного, веселого и очень коварного манипулятора».

ФОТО: Dave Starbuck/imago images / Future Image

Никогда не думала, что буду вещать в социальных сетях о том, что меня били,

— говорит актриса.

Она добавила, что впервые ее физически унизили спустя пять месяцев отношений — ее партнер бросил в нее бутылку со смузи, удар пришелся на щеку, а вся жидкость растеклась по лицу.

Во время другого инцидента парень бросил ей в лицо айфон, сломав ей нос и чуть не повредив глазное яблоко.

Правда в том, что мне пришлось узнать, каково это, когда тебя бьют кулаками и бьют так сильно, что ты чувствуешь, как из тебя вылетает дух,

— с горечью призналась Мелисса. Актриса вспомнила, что после каждой «ссоры» бойфренд поднимал ее и опускал в пустую ванну, а затем включал воду и приносил «типичные извинения абьюзера».

Спустя время Бенойст все же нашла в себе силы расстаться с тем мужчиной.

То, что я пережила, вызвало тектонический сдвиг в моем взгляде на жизнь,

— заявила она. В конце видео актриса добавила, что будет до конца своих дней нуждаться в специальной терапии после случившегося, и привела неутешительную статистику, согласно которой каждая четвертая американка старше 18 лет подвергается насилию со стороны своего сексуального партнера.

Я хочу, чтобы эта статистика изменилась. Надеюсь, что мой личный опыт предотвратит подобные ситуации в жизни других женщин,