Ученые предупреждают: веганство может быть опасно для окружающей среды

Веганство может быть гораздно опаснее для окружающей среды нежели обычное питаение. Так утверждают ученые принявшие участие в прошедшей дискуссии в Лондоне. По их словам, у мясной пищи несколько приемуществ.

Становление веганом совершенно необязательно,

—подтверждает профессор-ученый Шотландского университета естественных наук Майк Коффи.

«Если бы все жители Великобритании стали веганами, то это понесло бы за собой разрушение экосистемы. Выращиваемые для мяса животные помогают природному разнообразию.»

«Часто утверждают, якобы веганство сокращает использование земли под сельское хозяйство», рассказал Джефф Симм из Эдинбургского Университета. «На самом деле это не так.»

По утверждениям ученых, употребление в пищу мясных продуктов очень важно для нормального развития тела и головного мозга детей. По их мнению, плохие стороны мясной промышленности получают больше внимания, чем позитивные.