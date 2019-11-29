Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Гречневые котлеты готовятся из простых и доступных продуктов.
Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.
Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Сегодня приготовим постные гречневые котлеты, которые дополнят домашний обед или ужин, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 250 г грибов
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина
- 1 ч. ложка соли
- 1/3 ч. ложки черного молотого перца
- Мука для – обваливания котлет
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить.
- Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла.
- В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги.
- Лук нарезать мелким кубиком.
- После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить.
- Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину).
- Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.