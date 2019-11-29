Пт, 29.11.2019

Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Котлеты. Фото иллюстративное.

ФОТО: Rakvere Lihakombinaat

Гречневые котлеты готовятся из простых и доступных продуктов.

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Сегодня приготовим постные гречневые котлеты, которые дополнят домашний обед или ужин, пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 250 г грибов
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина
  • 1 ч. ложка соли
  • 1/3 ч. ложки черного молотого перца
  • Мука для – обваливания котлет
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить.
  2. Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла.
  3. В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги.
  4. Лук нарезать мелким кубиком.
  5. После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить.
  6. Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину).
  7. Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.
НАВЕРХ