Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Сегодня приготовим постные гречневые котлеты, которые дополнят домашний обед или ужин, пишет Сегодня.