Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

В начале декабря планеты и звезды будут достаточно динамичными, поэтому лучше следовать советам астрологов, чтобы оставаться на волне удачи. Гороскоп поможет избежать проблем и не упустить счастье.
Первое, что требуется для благополучия, — это создать благоприятную атмосферу в доме. Пять простых правил помогут любой женщине сделать свой дом местом силы. После этого в родных стенах можно будет быстрее восстанавливать силы и получать больше позитивной энергии. Окружите себя порядком, чтобы такой же порядок был и в ваших мыслях.
Женщина-Овен
У прекрасных Овнов скопилось много негативной энергии. Три необычных способа энергетической чистки помогут представительницам данного знака избавиться от страхов, обид и зависти. На этой неделе возможны ссоры с любимым мужчиной, подругами, родными. Женщинам-Овнам необходимо контролировать эмоции. Лучше всего сосредоточиться на работе и домашних делах.
Женщина-Телец
Любовь для прекрасных дам-Тельцов станет основной сферой жизни. Там, где будет не хватать удачи, восполнить ее помогут любовные талисманы. Это идеальная неделя для флирта, романтики и приятного времяпрепровождения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Апогеем позитивной энергии станет 3 декабря, потому что планеты будут очень активными и созидательными.
Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что начало зимы станет достаточно позитивным временем для женщин, рожденных под этим созвездием. Им удастся стать активнее и привлекательнее. Во многом этого можно достичь благодаря своевременному отдыху. Пять лучших талисманов на удачу помогут справиться с любыми сложными делами и заложить фундамент будущих успехов.
Женщина-Рак
Ракам прекрасного пола необходимо поставить на себя энергетическую защиту, потому что у них может появиться большое количество завистниц. Это существенно усложнит решение задач на работе, поиски любви. Если хочется в чем-то преуспеть, лучше делать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Самодостаточность астрологи называют главным качеством Раков, и именно на нее стоит сделать ставку в начале декабря.
Женщина-Лев
У прекрасных Львов на этой неделе будет возможность обрести счастье. Астрологи советуют следовать правилам счастливой жизни и не унывать лишний раз. Даже если на пути встретятся трудности, нужно воспринимать их как возможность стать мудрее. Боевой дух Львиц усилится многократно, и эту энергию нужно будет направить в полезное русло. Не стоит ждать у моря погоды, ведь пришла пора действовать.
Представительниц этого знака ожидает спокойная и гармоничная неделя. Можно посвятить больше времени делам, к которым лежит душа, или раствориться в любви, в романтике. Девы станут более обаятельными в начале зимы, поэтому им удастся найти мужчину мечты. Звезды хотят, чтобы Девы жили по законам Вселенной, отвечая добром на добро, излучая уверенность и доверяя своим чувствам.
Женщина-Весы
Для прекрасных дам этого знака самой важной станет сфера финансов. Если на пути встретятся неудачи, можно будет воспользоваться заговорами на притяжение денег. За покупками лучше ходить с подругой, чтобы при необходимости она могла предупредить о том, что какая-то из вещей бесполезна. Начало зимы будет очень продуктивным временем в плане общения с противоположным полом. Также это удачный период для смены образа, обновления гардероба.
Женщина-Скорпион
Женщины этого знака станут успешнее в творчестве и в интеллектуальной работе. Астрологи отмечают повышенную активность звезд и планет, поэтому Скорпионам удастся решить проблемы и не допустить новых неурядиц. На этой неделе специалисты рекомендуют избегать темных тонов в одежде. Яркий стиль наделит Скорпионов особой харизмой. Период благоприятен для гаданий на судьбу и на будущее. Лучше отпустить прошлое и сосредоточиться на завтрашнем дне.
Женщина-Стрелец
В процессе принятия важных решений лучше не торопиться. Особенно это касается новых знакомств. Нужно быть предусмотрительнее, если появится новый коллега или поклонник. Узнать характер человека можно по цвету глаз или с помощью интуиции, которая в начале зимы у Стрельцов прекрасного пола будет обостренной. Также женщинам этого Знака в данный период можно заняться получением новых знаний и опыта.
Женщина-Козерог
Представительницам этого знака желательно отложить на потом важные и дорогостоящие покупки. Лучше сосредоточиться на заработке, а также очистить дом от негативной энергии. В родных стенах можно будет эффективнее отдыхать и работать. В середине недели возможно появление негативных мыслей и переживаний. Сейчас не время для внутренних диалогов и самоанализа. Не нужно давать негативным эмоциям брать верх над разумом.
Женщина-Рыбы
У дам, рожденных под этим знаком Зодиака, может появиться сильное желание помогать окружающим. Это хорошо, но лучше не брать на себя чужую ответственность. Астрологи советуют Рыбам больше отдыхать. Желательно помнить, что мысль материальна, так что стоит стремиться к позитивному мышлению.