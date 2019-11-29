Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

Первое, что требуется для благополучия, — это создать благоприятную атмосферу в доме. Пять простых правил помогут любой женщине сделать свой дом местом силы. После этого в родных стенах можно будет быстрее восстанавливать силы и получать больше позитивной энергии. Окружите себя порядком, чтобы такой же порядок был и в ваших мыслях.

Женщина-Овен

У прекрасных Овнов скопилось много негативной энергии. Три необычных способа энергетической чистки помогут представительницам данного знака избавиться от страхов, обид и зависти. На этой неделе возможны ссоры с любимым мужчиной, подругами, родными. Женщинам-Овнам необходимо контролировать эмоции. Лучше всего сосредоточиться на работе и домашних делах.

Женщина-Телец

Любовь для прекрасных дам-Тельцов станет основной сферой жизни. Там, где будет не хватать удачи, восполнить ее помогут любовные талисманы. Это идеальная неделя для флирта, романтики и приятного времяпрепровождения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Апогеем позитивной энергии станет 3 декабря, потому что планеты будут очень активными и созидательными.

Женщина-Близнецы

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что начало зимы станет достаточно позитивным временем для женщин, рожденных под этим созвездием. Им удастся стать активнее и привлекательнее. Во многом этого можно достичь благодаря своевременному отдыху. Пять лучших талисманов на удачу помогут справиться с любыми сложными делами и заложить фундамент будущих успехов.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола необходимо поставить на себя энергетическую защиту, потому что у них может появиться большое количество завистниц. Это существенно усложнит решение задач на работе, поиски любви. Если хочется в чем-то преуспеть, лучше делать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Самодостаточность астрологи называют главным качеством Раков, и именно на нее стоит сделать ставку в начале декабря.

Женщина-Лев

У прекрасных Львов на этой неделе будет возможность обрести счастье. Астрологи советуют следовать правилам счастливой жизни и не унывать лишний раз. Даже если на пути встретятся трудности, нужно воспринимать их как возможность стать мудрее. Боевой дух Львиц усилится многократно, и эту энергию нужно будет направить в полезное русло. Не стоит ждать у моря погоды, ведь пришла пора действовать.

Женщина-Дева

Представительниц этого знака ожидает спокойная и гармоничная неделя. Можно посвятить больше времени делам, к которым лежит душа, или раствориться в любви, в романтике. Девы станут более обаятельными в начале зимы, поэтому им удастся найти мужчину мечты. Звезды хотят, чтобы Девы жили по законам Вселенной, отвечая добром на добро, излучая уверенность и доверяя своим чувствам.

Женщина-Весы