Эстонский стилист Анна Козлова рассказала об ошибках зимнего стиля и предложила актуальные варианты

Принимать условия игры и одеваться так, чтобы не замерзнуть. «Красота и комфорт совместимы, - утверждает Анна, - главное не ходить в шпильках по сугробам, не надевать тонкие колготки и носить шапку, чтобы не допустить обморожения».

Женщина даже зимой должна оставаться женщиной. При этом совершенно не важно, на работу она идет или в магазин — ее образ должен намекать на ее чувство вкуса и стиля.

Теплая верхняя одежда, это признают все дизайнеры, способна испортить кого угодно. В силу своего предназначения теплая верхняя одежда вообще редко бывает красивой. Она увеличивает в разы даже самого стройного человека, делая его непропорциональным. Поэтому к выбору верхней одежды нужно отнестись с максимальной ответственностью. Первое правило — простота. Верхняя одежда должна греть и не отталкивать от вас других представителей человечества. Постарайтесь выбрать что-то максимально повторяющее ваш настоящий силуэт, избегайте то, что ломает его или утрирует отдельные его части.

Еще один совет: одевайтесь по погоде: меняйте одежду в день смены погоды, а не через три дня. Помните, что залог успеха - уместность.

Внимательно рассмотрите каждый предмет зимней одежды и постарайтесь подвергнуть сомнению сложившиеся стилевые паттерны. Сросите себя: а хорошо ли для меня то, в чем ходят все?