Найдена неожиданная причина хронической усталости

Постоянное умственное напряжение, невозможность сконцентрироваться, «туман в голове» — все это симптомы хронической усталости, знакомые многим современным людям. Объяснить механизм возникновения этого состояния и, как следствие, определить методы борьбы с ним пытались многие ученые. И, как утверждает группа специалистов из Бирмингемского и Амстердамского университетов, им это удалось.

Ученые пришли к выводу, что воспалительные процессы в организме напрямую связаны с синдромом хронической усталости. Люди со сниженным иммунитетом или имеющие какие-либо хронические заболевания чаще других ощущают тот самый «туман в голове»: они медленнее принимают решения и тяжелее концентрируются. И все потому, что основные силы организма брошены на борьбу с болезнью, а не на поддержание привычной физической и умственной активности.

— Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность,

— приводит журнал NeuroImage слова одного из авторов исследования Джейна Рэймонда.