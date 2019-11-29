Найдена неожиданная причина хронической усталости

Оказалось, что «туман в голове» порой вызывают воспалительные процессы в организме. То есть кофе здесь не поможет, а противовоспалительные таблетки — вполне возможно.
Постоянное умственное напряжение, невозможность сконцентрироваться, «туман в голове» — все это симптомы хронической усталости, знакомые многим современным людям. Объяснить механизм возникновения этого состояния и, как следствие, определить методы борьбы с ним пытались многие ученые. И, как утверждает группа специалистов из Бирмингемского и Амстердамского университетов, им это удалось.
Ученые пришли к выводу, что воспалительные процессы в организме напрямую связаны с синдромом хронической усталости. Люди со сниженным иммунитетом или имеющие какие-либо хронические заболевания чаще других ощущают тот самый «туман в голове»: они медленнее принимают решения и тяжелее концентрируются. И все потому, что основные силы организма брошены на борьбу с болезнью, а не на поддержание привычной физической и умственной активности.
— Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность,
— приводит журнал NeuroImage слова одного из авторов исследования Джейна Рэймонда.
Лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет ученым найти способы побороть хроническую усталость. Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приема противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности, передает Life.