Все ли в порядке с твоей вагиной

Какого размера должны быть малые половые губы? Почему интимная зона не такого же цвета, как кожа на других частях тела? Как вовремя понять, что с тобой не все в порядке, и не дожидаться явных симптомов какой-нибудь неприятной половой инфекции?

Советуем сесть и как следует осмотреть свою вагину и все, что к ней прилагается. Основной состав женского полового органа мы все изучали на биологии, а вот что касается конкретно твоего внешнего вида – тут все слишком индивидуально. Если ты не знаешь свое тело, то не заметишь, что что-то пошло не так. Вот на какие особенности в строении своего полового органа стоит обратить внимание.

Размер половых губ

Первое, что открывается взгляду твоего гинеколога – большие половые губы. Их задача защищать более чувствительные части тела, которые находятся у входа во влагалище.

Между ними расположены малые половые губы – две складки слизистой оболочки. У них много сальных желез, кровеносных сосудов, нервных окончаний, так что эта часть тела — полноправный участник твоего возбуждения.

По данным исследования Международного журнала акушерства и гинекологии, длина женских больших половых губ варьируется от 7 до 12 сантиметров, а малых – от 2 до 10 сантиметров. При возбуждении малые половые губы набухают и увеличиваются в объеме.

Многие девушки комплексуют из-за того, что их малые половые губы не желают соответствовать своему названию и простираются за пределы больших половых губ. Гинекологи уверяют, что вульва каждой женщины неповторима и не стоит переживать из-за несоответствия стандартам.

Если речь идет о гипертрофированном объеме или длине, которые доставляют серьезный дискомфорт, возможна пластика малых половых губ или лабиопластика. Специалисты рекомендуют обращаться к таким крайним мерам только в особых случаях, так как процедура болезненная и доставит немало дискомфорта.

Еще одна хорошая новость — размер половых губ ничего не говорит о количестве, качестве, возрасте и других характеристиках сексуальных партнеров и твоем прошлом опыте в целом.

Форма и цвет

Абсолютной симметрии нет в природе. В нашем теле все неодинаково – грудь, ноги, черты лица. Половые губы тоже принимают такую форму, какую им заблагорассудится. Они ассиметричны по краям и могут даже иметь разную чувствительность с правой и с левой сторон.

Цвет кожи в интимной зоне обычно отличается от других участков тела. У светлокожих женщин он может быть коричневого или лилового оттенка, у смуглых наоборот – более светлый. Не стоит удивляться, если разные части твоего органа имеют свой окрас, – половые губы, как правило, темнее промежности. При возбуждении они могут краснеть за счет притока крови, хотя навряд ли в такой момент тебе есть дело до цвета.