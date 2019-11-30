Элементарно, но так вкусно! Как испечь простой пирог с замороженной вишней

Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает по вкусу свежей. Если вы не знаете, как использовать летние запасы, приготовьте простой вишневый пирог по нашему рецепту.
Ягоды предварительно размораживать не нужно, главное, чтобы они были без косточек.
Время приготовления:
45 минут
Калорийность:
161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 175 г сахара
- 120 мл растительного масла
- 125 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 стакана замороженной вишни без косточек
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром при помощи миксера.
- Добавить растительное масло, перемешать. Затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать.
- На дно формы (25х35 см) выложить вишню, сверху вылить тесто.
- Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, до готовности. Это займет 35-40 минут.
- Готовый пирог вынуть из духовки и остудить. По желанию перевернуть вверх дном. Посыпать просеянной сахарной пудрой.