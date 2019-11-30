Неужели снова вместе? Дженнифер Энистон проводит время с бывшим мужем

Экс-супруги сумели сохранить теплые отношения.
В феврале прошлого года Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем расставании. Тогда актриса тяжело переживала разрыв с супругом, и на какое-то время даже перестала выходить в свет. Однако сейчас, спустя уже почти год, Дженнифер и Джастин, кажется, вновь начали тепло общаться.
Так, как стало известно, экс-супруги вчера, 28 ноября, вместе отметили День благодарения. Теру пришел домой к звезде. Кроме бывшего мужа, Энистон также пригласила в гости и своих близких друзей: Кортни Кокс, Джейсона Бэйтмена с женой Амандой Анкой, Джимми Киммела и его жену Молли Макнерни, Уила Арнетта. Фотографиями с вечеринки поделился в своем Instagram сам Теру.
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