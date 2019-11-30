Неужели снова вместе? Дженнифер Энистон проводит время с бывшим мужем

В феврале прошлого года Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем расставании. Тогда актриса тяжело переживала разрыв с супругом, и на какое-то время даже перестала выходить в свет. Однако сейчас, спустя уже почти год, Дженнифер и Джастин, кажется, вновь начали тепло общаться.