Губы дьявола: в косметологии появился новый ужасающий тренд?

Соцсети заполонили фото девушек с не просто увеличенными, а волнистыми и угловатыми губами...

Красавицы массово обращаются к косметологам, чтобы им с помощью инъекций сделали новую, оригинальную форму, изменив контур губ. В соцсетях указывают, что положил начало странному тренду российский косметолог Емельян Брауде, и идею подхватили его коллеги.

Снимки с результатами снабжают хештегами «ГубыДьявола» и «ГубыОсьминоги», и у пользователей они вызывают довольно противоречивые эмоции.