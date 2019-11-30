Сб, 30.11.2019

Губы дьявола: в косметологии появился новый ужасающий тренд?

ФОТО: Instagram

Увеличенными губами сейчас никого не удивишь, поэтому современные красавицы с радостью подхватили новое веяние, мимо которого точно сложно пройти.

Соцсети заполонили фото девушек с не просто увеличенными, а волнистыми и угловатыми губами...

Красавицы массово обращаются к косметологам, чтобы им с помощью инъекций сделали новую, оригинальную форму, изменив контур губ. В соцсетях указывают, что положил начало странному тренду российский косметолог Емельян Брауде, и идею подхватили его коллеги.

Снимки с результатами снабжают хештегами «ГубыДьявола» и «ГубыОсьминоги», и у пользователей они вызывают довольно противоречивые эмоции.

Мы в редакции Krasotka.ee надеемся, что это всего лишь результат обработки фотографий в Photoshop. Оставляем снимки на ваш суд! 

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