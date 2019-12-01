Время готовиться к праздникам: лунный календарь на декабрь 2019 года

1-2 декабря

6-7 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Можно делать массаж ног – особенно стоп и лодыжек, лечить воспаления и трещины на ногах, а также посещать стоматолога, делать маникюр, педикюр и перманентный макияж. От пластических операций лучше отказаться – они не принесут видимого результата. Можно экспериментировать с формой стрижки и цветом волос.

В зале хороший результат дадут кардиотренировки повышенной сложности.

3-5 декабря

8, 9, 10 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Для здоровья и красоты показана диета, которая стимулирует выведение из организма шлаков и токсинов. Упражнения на растяжение связок, длительная ходьба и обувь на высоких каблуках чреваты травмами, а потому противопоказаны. Для очистки кожи стоит применять только мягкие, щадящие средства – от глубокого пилинга стоит отказаться. Полезно применять кремы и маски из натуральных компонентов.

В зале рекомендуются упражнения для мышц пресса.

6-7 декабря

11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Нежелательно делать пластические операции в области лица и шеи, но разрешается пилинг, удаление папиллом и вросших ногтей. Дни хороши также для закаливания, укрепления мышц и общего тонуса тела.

Не принесет пользы массаж кожи головы. Нельзя делать укладку с использованием воска, химическую завивку и осветление волос.

В зале показаны кардиотренировки и работа над мышцами пресса и ягодиц.

8-10 декабря

13, 14, 15 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

При уходе за кожей лица и тела рекомендуются кремы с жирной текстурой и биологически активными компонентами.

Разрешается липосакция живота, бедер и ягодиц.

Хороший день для посещения парикмахерской – новая стрижка не только оздоровит волосы, но и обеспечит хорошее настроение. Можно также закрашивать седину, тонировать волосы, выщипывать брови и делать перманентный макияж и оздоравливающие процедуры для волос.

В зале нужно работать над мышцами средней части тела, особенно – пресса.

11-12 декабря

16-17 лунные дни, растущая Луна и полнолуние в знаке Близнецов

Стрижку в этот день стоит делать только в том случае, если вы не дорожите ее формой – волосы будут отрастать быстро и станут непослушными, их трудно будет уложить. Не стоит утяжелять прическу пенкой, воском и лаком – пусть она будет как можно более естественной. Можно делать маникюр и педикюр и наращивать ресницы и ногти.

В зале рекомендуется дать нагрузку на мышцы ног и бедер – наиболее эффективными будут приседания и выпады.

13-14 декабря

18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Категорически запрещаются пластические операции на молочных железах. Можно делать или удалять татуировки, прокалывать уши и проводить глубокую чистку лица. Волосы в это время растут медленно, поэтому стричься нужно в том случае, если вы хотите сохранить форму прически на максимально длительное время.