Вс, 1.12.2019

Время готовиться к праздникам: лунный календарь на декабрь 2019 года

Луна

ФОТО: Martin Konopka/PantherMedia

До самых любимых наших праздников – Нового года и Рождества – остался всего месяц. Самое время заняться внешностью, чтобы в праздничную ночь выглядеть идеально, пишет ТСН.

1-2 декабря 

6-7 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Можно делать массаж ног – особенно стоп и лодыжек, лечить воспаления и трещины на ногах, а также посещать стоматолога, делать маникюр, педикюр и перманентный макияж. От пластических операций лучше отказаться – они не принесут видимого результата. Можно экспериментировать с формой стрижки и цветом волос. 

В зале хороший результат дадут кардиотренировки повышенной сложности. 

3-5 декабря 

8, 9, 10 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб 

Для здоровья и красоты показана диета, которая стимулирует выведение из организма шлаков и токсинов. Упражнения на растяжение связок, длительная ходьба и обувь на высоких каблуках чреваты травмами, а потому противопоказаны. Для очистки кожи стоит применять только мягкие, щадящие средства – от глубокого пилинга стоит отказаться. Полезно применять кремы и маски из натуральных компонентов. 

В зале рекомендуются упражнения для мышц пресса. 

6-7 декабря

11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Нежелательно делать пластические операции в области лица и шеи, но разрешается пилинг, удаление папиллом и вросших ногтей. Дни хороши также для закаливания, укрепления мышц и общего тонуса тела. 

Не принесет пользы массаж кожи головы. Нельзя делать укладку с использованием воска, химическую завивку и осветление волос. 

В зале показаны кардиотренировки и работа над мышцами пресса и ягодиц. 

8-10 декабря

13, 14, 15 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

При уходе за кожей лица и тела рекомендуются кремы с жирной текстурой и биологически активными компонентами. 

Разрешается липосакция живота, бедер и ягодиц. 

Хороший день для посещения парикмахерской – новая стрижка не только оздоровит волосы, но и обеспечит хорошее настроение. Можно также закрашивать седину, тонировать волосы, выщипывать брови и делать перманентный макияж и оздоравливающие процедуры для волос. 

В зале нужно работать над мышцами средней части тела, особенно – пресса. 

11-12 декабря

16-17 лунные дни, растущая Луна и полнолуние в знаке Близнецов

Стрижку в этот день стоит делать только в том случае, если вы не дорожите ее формой – волосы будут отрастать быстро и станут непослушными, их трудно будет уложить. Не стоит утяжелять прическу пенкой, воском и лаком – пусть она будет как можно более естественной. Можно делать маникюр и педикюр и наращивать ресницы и ногти. 

В зале рекомендуется дать нагрузку на мышцы ног и бедер – наиболее эффективными будут приседания и выпады. 

13-14 декабря

18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Категорически запрещаются пластические операции на молочных железах. Можно делать или удалять татуировки, прокалывать уши и проводить глубокую чистку лица. Волосы в это время растут медленно, поэтому стричься нужно в том случае, если вы хотите сохранить форму прически на максимально длительное время. 

В зале эффективными будут кардиоупражнения с прыжками и степ-аэробика. От работы над мышцами груди и живота лучше отказаться. 

15-16 декабря

20-21 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Можно делать пластические операции на лице и шее, пилинг и физиопроцедуры. Под запретом находится глубокая чистка лица, удаление родинок и отбеливание веснушек. Для ухода за кожей нужно использовать кремы на основе натуральных ингредиентов – молока, меда, экстракта ромашки и мяты, зародышей пшеницы. Хороший результат дадут омолаживающие процедуры. 

Удачными обещают быть любые процедуры с волосами, кроме химической завивки. Стрижка сделает волосы здоровее и гуще. 

Можно тренировать ноги – особенно икры, и заниматься силовыми упражнениями. 

17-19 декабря 

22-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

День идеально подходит для похода в салон красоты – можно стричься, делать маникюр и педикюр, наращивать ногти. В уходе за кожей хороший результат дадут любые очистительные процедуры – от легкого пилинга до приема ванн с аромамаслами. Под запретом находятся пластические операции в области живота. 

В зале позаботьтесь о мышцах ног и бедер. 

20-21 декабря

24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Хороший результат принесут пластические операции на лице и шее – они избавят от морщин и второго подбородка. Можно также восстанавливать поврежденные брови и ресницы. Бороться с раздражениями кожи рекомендуется при помощи отваров трав – череды и малины. 

Силовые тренировки нужно исключить, сосредоточившись на йоге и пилатесе. 

22-23 декабря

26-27 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Можно делать общий массаж тела, избегая при этом области груди. Необходимо уделить внимание состоянию кожи шеи и декольте – хороший результат дадут контрастные компрессы с горячей и холодной водой попеременно. Хороший день для начала курса ухода за кожей при помощи средств с биологически активными компонентами. 

Стричь волосы можно только в том случае, если вы хотите замедлить их рост.

В зале сосредоточьтесь на йоге. 

24-25 декабря

28-29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца

Нельзя делать косметические операции в области лица, спины и позвоночника, сдавать кровь. Кремы и маски в этот день можно использовать на натуральной жировой основе – например, оливковом масле. 

Волосы после стрижки быстро отрастут и станут тонкими, вьющимися и непослушными, поэтому сделать укладку будет довольно трудно. Окрашивать волосы в этот день не стоит – процедура не оправдает ожиданий: краска быстро смоется, из-за чего локоны будут выглядеть полинявшими. Недолго продержится и химическая завивка. 

Можно тренировать мышцы верхней части туловища и – особенно! – рук. 

26-27 декабря 

1, 2, 3 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Козерога 

Время хорошо подходит для глубокой чистки лица, нанесения и удаления татуировок, лечения воспаления кожи и прокалывания ушей. 

Удачный день для похода в парикмахерскую: стрижка не только сделает волосы здоровее и красивее, но и улучшит материальное положение – деньги наконец-то найдут к вам дорогу. Менять цвет волос стоит при помощи красителей на натуральной основе, хорошее время для закрашивания седины, а химическая завивка не нанесет особого урона волосам. 

В зале нагрузка на спину должна быть минимальной, стоит исключить также бег и занятия на велотренажерах. Можно включить в расписание упражнения для груди и дыхательную гимнастику. 

28-30 декабря

4, 5, 6 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Нужно отказаться от пластических операций – желаемого результата они не дадут. Можно посещать стоматолога, делать маникюр и педикюр, а также перманентный макияж. Тем, кто раньше ни разу не сталкивался с аппаратной косметологией, стоит отказаться от нее и на этот раз – неизвестно, какую реакцию выдаст кожа. Можно применять антистрессовые маски и кремы для лица, а также успокаивающие травяные сборы и маски с витаминами А, Е и С. 

Можно экспериментировать с волосами – делать стрижки и укладки, каких раньше никогда не делали, и красить волосы в неожиданный для вас цвет. 

В зале в расписание можно включать кардиотренировки повышенной сложности. 

31 декабря

7 лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

В уходе за кожей лица и шеи настоятельно рекомендуются увлажняющие маски и кремы, теплые травяные компрессы и паровые ванночки. Маски нужно делать из натуральных, экологически чистых продуктов, но с одним условием – эти средства не стоит изготавливать самим, лучше довериться профессиональному косметологу. 

Не самый удачный день для стрижки – она может ослабить волосы, сделать их сухими и ломкими. Если ваши локоны уже "пришли" к этому дню ослабленными, с секущимися кончиками, самое время провести оздоровительные и укрепляющие процедуры. 

Не рекомендуется много ходить, носить обувь на высоких каблуках и делать упражнения на растяжку.

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