Время готовиться к праздникам: лунный календарь на декабрь 2019 года

До самых любимых наших праздников – Нового года и Рождества – остался всего месяц. Самое время заняться внешностью, чтобы в праздничную ночь выглядеть идеально, пишет ТСН.
1-2 декабря
6-7 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея
Можно делать массаж ног – особенно стоп и лодыжек, лечить воспаления и трещины на ногах, а также посещать стоматолога, делать маникюр, педикюр и перманентный макияж. От пластических операций лучше отказаться – они не принесут видимого результата. Можно экспериментировать с формой стрижки и цветом волос.
В зале хороший результат дадут кардиотренировки повышенной сложности.
3-5 декабря
8, 9, 10 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб
Для здоровья и красоты показана диета, которая стимулирует выведение из организма шлаков и токсинов. Упражнения на растяжение связок, длительная ходьба и обувь на высоких каблуках чреваты травмами, а потому противопоказаны. Для очистки кожи стоит применять только мягкие, щадящие средства – от глубокого пилинга стоит отказаться. Полезно применять кремы и маски из натуральных компонентов.
В зале рекомендуются упражнения для мышц пресса.
6-7 декабря
11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна
Нежелательно делать пластические операции в области лица и шеи, но разрешается пилинг, удаление папиллом и вросших ногтей. Дни хороши также для закаливания, укрепления мышц и общего тонуса тела.
Не принесет пользы массаж кожи головы. Нельзя делать укладку с использованием воска, химическую завивку и осветление волос.
В зале показаны кардиотренировки и работа над мышцами пресса и ягодиц.
8-10 декабря
13, 14, 15 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца
При уходе за кожей лица и тела рекомендуются кремы с жирной текстурой и биологически активными компонентами.
Разрешается липосакция живота, бедер и ягодиц.
Хороший день для посещения парикмахерской – новая стрижка не только оздоровит волосы, но и обеспечит хорошее настроение. Можно также закрашивать седину, тонировать волосы, выщипывать брови и делать перманентный макияж и оздоравливающие процедуры для волос.
В зале нужно работать над мышцами средней части тела, особенно – пресса.
11-12 декабря
16-17 лунные дни, растущая Луна и полнолуние в знаке Близнецов
Стрижку в этот день стоит делать только в том случае, если вы не дорожите ее формой – волосы будут отрастать быстро и станут непослушными, их трудно будет уложить. Не стоит утяжелять прическу пенкой, воском и лаком – пусть она будет как можно более естественной. Можно делать маникюр и педикюр и наращивать ресницы и ногти.
В зале рекомендуется дать нагрузку на мышцы ног и бедер – наиболее эффективными будут приседания и выпады.
13-14 декабря
18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака
Категорически запрещаются пластические операции на молочных железах. Можно делать или удалять татуировки, прокалывать уши и проводить глубокую чистку лица. Волосы в это время растут медленно, поэтому стричься нужно в том случае, если вы хотите сохранить форму прически на максимально длительное время.
В зале эффективными будут кардиоупражнения с прыжками и степ-аэробика. От работы над мышцами груди и живота лучше отказаться.
15-16 декабря
20-21 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва
Можно делать пластические операции на лице и шее, пилинг и физиопроцедуры. Под запретом находится глубокая чистка лица, удаление родинок и отбеливание веснушек. Для ухода за кожей нужно использовать кремы на основе натуральных ингредиентов – молока, меда, экстракта ромашки и мяты, зародышей пшеницы. Хороший результат дадут омолаживающие процедуры.
Удачными обещают быть любые процедуры с волосами, кроме химической завивки. Стрижка сделает волосы здоровее и гуще.
Можно тренировать ноги – особенно икры, и заниматься силовыми упражнениями.
17-19 декабря
22-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы
День идеально подходит для похода в салон красоты – можно стричься, делать маникюр и педикюр, наращивать ногти. В уходе за кожей хороший результат дадут любые очистительные процедуры – от легкого пилинга до приема ванн с аромамаслами. Под запретом находятся пластические операции в области живота.
В зале позаботьтесь о мышцах ног и бедер.
20-21 декабря
24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов
Хороший результат принесут пластические операции на лице и шее – они избавят от морщин и второго подбородка. Можно также восстанавливать поврежденные брови и ресницы. Бороться с раздражениями кожи рекомендуется при помощи отваров трав – череды и малины.
Силовые тренировки нужно исключить, сосредоточившись на йоге и пилатесе.
22-23 декабря
26-27 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона
Можно делать общий массаж тела, избегая при этом области груди. Необходимо уделить внимание состоянию кожи шеи и декольте – хороший результат дадут контрастные компрессы с горячей и холодной водой попеременно. Хороший день для начала курса ухода за кожей при помощи средств с биологически активными компонентами.
Стричь волосы можно только в том случае, если вы хотите замедлить их рост.
В зале сосредоточьтесь на йоге.
24-25 декабря
28-29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца
Нельзя делать косметические операции в области лица, спины и позвоночника, сдавать кровь. Кремы и маски в этот день можно использовать на натуральной жировой основе – например, оливковом масле.
Волосы после стрижки быстро отрастут и станут тонкими, вьющимися и непослушными, поэтому сделать укладку будет довольно трудно. Окрашивать волосы в этот день не стоит – процедура не оправдает ожиданий: краска быстро смоется, из-за чего локоны будут выглядеть полинявшими. Недолго продержится и химическая завивка.
Можно тренировать мышцы верхней части туловища и – особенно! – рук.
26-27 декабря
1, 2, 3 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Козерога
Время хорошо подходит для глубокой чистки лица, нанесения и удаления татуировок, лечения воспаления кожи и прокалывания ушей.
Удачный день для похода в парикмахерскую: стрижка не только сделает волосы здоровее и красивее, но и улучшит материальное положение – деньги наконец-то найдут к вам дорогу. Менять цвет волос стоит при помощи красителей на натуральной основе, хорошее время для закрашивания седины, а химическая завивка не нанесет особого урона волосам.
В зале нагрузка на спину должна быть минимальной, стоит исключить также бег и занятия на велотренажерах. Можно включить в расписание упражнения для груди и дыхательную гимнастику.
28-30 декабря
4, 5, 6 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея
Нужно отказаться от пластических операций – желаемого результата они не дадут. Можно посещать стоматолога, делать маникюр и педикюр, а также перманентный макияж. Тем, кто раньше ни разу не сталкивался с аппаратной косметологией, стоит отказаться от нее и на этот раз – неизвестно, какую реакцию выдаст кожа. Можно применять антистрессовые маски и кремы для лица, а также успокаивающие травяные сборы и маски с витаминами А, Е и С.
Можно экспериментировать с волосами – делать стрижки и укладки, каких раньше никогда не делали, и красить волосы в неожиданный для вас цвет.
В зале в расписание можно включать кардиотренировки повышенной сложности.
31 декабря
7 лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
В уходе за кожей лица и шеи настоятельно рекомендуются увлажняющие маски и кремы, теплые травяные компрессы и паровые ванночки. Маски нужно делать из натуральных, экологически чистых продуктов, но с одним условием – эти средства не стоит изготавливать самим, лучше довериться профессиональному косметологу.
Не самый удачный день для стрижки – она может ослабить волосы, сделать их сухими и ломкими. Если ваши локоны уже "пришли" к этому дню ослабленными, с секущимися кончиками, самое время провести оздоровительные и укрепляющие процедуры.
Не рекомендуется много ходить, носить обувь на высоких каблуках и делать упражнения на растяжку.