Как похудеть до Нового года и не сорваться: шесть советов диетолога

Поставь правильную цель

Твоя мотивация должна быть позитивной — не то, от чего ты хочешь избавиться, а то, к чему ты хочешь в результате прийти. Самый лучший вариант — написать свои цели на бумаге понятным простым языком. Пиши максимально подробно, с деталями и своими собственными ощущениями от обладания желаемым. И да, не стесняйся, если твоя цель будет вполне себе земной: например, переместиться из 48-го размера в 46-й или просто выглядеть более изящно в обтягивающих скинни. Главное, чтобы мотивация тебя вдохновляла.

Меняй свой образ жизни постепенно

Ты одним махом перекроила свой рацион, снизила его калорийность, перестала пить по три чашки кофе, стала бегать каждое утро и раза три в неделю посещать спортзал. А еще теперь по вечерам ты регулярно делаешь антицеллюлитный массаж, а через день обертывания для похудения. Если ты сразу так кардинально изменишь свою жизнь, то перегоришь очень быстро. Есть в психологии так называемое правило малых шагов. Внедряй изменения в свою жизнь постепенно, тогда ты сможешь пробежать до конца длинную дистанцию и достойно финишировать.

Не отказывай себе в маленьких гастрономических радостях

Чем чреват полный отказ от любимых лакомств? Правильно, срывом. Вообще, жесткие ограничения ни к чему хорошему не приводят. Что-то особенно тобой любимое, но вредное оставить в своем рационе можно, но важно ограничить его количество. Не больше 120 килокалорий в сутки должно приходиться на подобную еду. Да, немного, но если ты будешь есть такую скромную порцию не спеша, осознанно, то наверняка получишь удовольствие.

Планируй рацион заранее

Определись со своим меню на неделю, составь список продуктов и иди в магазин. Не бери ничего сверх написанного! Обязательно купи продукты для полезных перекусов и что-то, что можно приготовить на скорую руку в случае твоей крайней усталости. Это могут быть замороженные овощи, орехи, нежирные молочные продукты, хумус, овощные чипсы.

Скажи «нет» классическим офисным чаепитиям

Как правило, одним лишь чаем в данном случае дело не заканчивается. В ход идет тяжелая артиллерия: конфеты, печенье, шоколад. Съешь пару штук, но пустых калорий получишь немало. Не хочешь прослыть букой? Запасись чем-нибудь более полезным к чаю. Например, орехами и семенами, сухофруктами, диетическим печеньем. Не забудь, в их употреблении тоже важно знать меру.

Избавься от искушения