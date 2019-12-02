Он уже близко: пять признаков приближающегося развода

Не всегда получается уловить момент, когда отношения начинают трещать по швам. Многие пары просто игнорируют проблемы в семье, предпочитая закрывать глаза на некоторые неприятные моменты своей жизни. И развод подкрадывается совершенно незаметно. Мы решили разобрать пять признаков, которые громче всего говорят о том, что вам необходимо принимать меры, иначе семья развалится.

Один из супругов начинает критиковать другого

Выслушать замечание по поводу неправильно сложенного белья или немытой посуды еще можно, однако когда критика касается личности партнера, терпеть такое точно не стоит. Брак не должен приносить вам неприятных эмоций.

Основными маркерами недовольства вашей личностью будут фразы, начинающиеся с «ты всегда…», «ты никогда…». Подобным образом один из супругов высказывает недовольство своим партнером, говоря какой он плохой и неоправдывающий ожиданий.

Если вы не рассматриваете развод, как логичный итог ваших отношений, постарайтесь изменить подход к своей второй половинке, а именно следите за тем, что вы говорите партнеру. Критикуйте не человека, а поступки, если вы чем-то расстроены, сообщите об этом супругу, вместо того, чтобы предъявлять необоснованные претензии.

Один из супругов начинает презирать второго

Иногда хватает одного взгляда, чтобы человек обвинил вас в неуважении. Причем вы могли не иметь в виду ничего оскорбительного, но партнер просто ищет повод, чтобы поспорить и завершить диалог скандалом. В этой ситуации вам необходимо научиться резко пресекать подобные выпады со стороны супруга, объяснив, что вам неприятны его слова и жесты. В свою очередь, старайтесь также контролировать себя и не употреблять грубых фраз в отношении партнера.

Постоянные обвинения

Иногда человек настолько негативно заряжен, что ему необходимо выпустить пар и он срывается на своей второй половинке: сначала супруг бросается нелепыми обвинениями, второй начинает защищаться и порой довольно агрессивно, готово — конфликт создан. Семья не продержится долго в подобном режиме.

Психологи советуют чаще ставить себя на место другого человека, попытаться вникнуть в ситуацию. Не спешите выдвигать встречные обвинения, разберитесь, что стало причиной подобного поведения и обид на вас.

Супруг замыкается в себе

Порой человек старается избегать любых конфликтных ситуаций и просто уходит в себя, когда назревает скандал. Партнер уверен, что любые его слова будут встречены критикой, а потому решает вообще не принимать участие в споре, что также неверно. Если вы не хотите участвовать в конфликте, это не значит, что его нет. В отношениях очень важно наладить диалог и вообще больше разговаривать, иначе недопонимания так и буду сопровождать вас в течение всего брака.

Партнер припоминает прошлые обиды