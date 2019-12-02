Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

Для того чтобы лучше высыпаться, россиянам, которые работают по сменному графику, следует как можно скорее сменить работу, а если нет возможности это сделать, то можно попробовать адаптироваться. Как это сделать, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Если, например, человек две ночи работает, а две не работает, то он должен также в нерабочие дни бодрствовать в ночной период времени, а днём спать,

Можно оставлять себе окошко для совершения каких-то социальных действий, но стараться придерживаться режима. Потому что резкая смена — это наихудшая ситуация для человека, это очень сильно влияет на здоровье,

Он также рассказал, что критичен для человека не только недостаток сна, но и его переизбыток, поскольку слишком долгое пребывание во сне также отрицательно влияет на продолжительность жизни, как и слишком короткое. При этом в любом случае качество сна зависит не только от количества часов, но и от сопряженности с темным временем суток — чем больше, тем лучше.