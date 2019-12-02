Банановая кожура оказалась отличным средством для похудения

Многих интересует вопрос – можно ли бананы при похудении. В целом, диетологи не советуют налегать на этот фрукт из-за его высокой калорийности. Но речь идет о мякоти. А что касается кожуры – то она, как оказалось, является хорошим помощником во время снижения веса.

Как сообщила австралийский диетолог Сьюзен Баррелл, банановая шкурка обладает даже большей пищевой ценностью, чем сам плод, поскольку содержит больше клетчатки, магния, калия и витаминов группы B и C. К тому же, в зависимости от цвета кожуры, она может быть богата триптофаном (зеленые бананы) или антиоксидантами (ярко-желтые). Триптофан обеспечивает организму здоровый сон, а антиоксиданты борются со старением и опухолевыми заболеваниями.