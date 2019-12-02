Шеф-стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев посоветовал эстонцам в новогоднюю ночь обязательно надеть новые трусики

Алексей дал эксклюзивное интервью порталу Limon.ee и поделился несколькими важными модными советами с нашими читательницами. Возьмите на заметку!

1. Новогодний гардероб не должен работать одну ночь, а служить в разных ситуациях.

2. Сегодня сериалы диктуют модные тенденции. Героиня сериала «Эйфория» - трендсеттер макияжа. Героиня Люси Лью из сериала «Почему женщины убивают» отрабатывает посыл на крупную бижутерию. Новогодний тренд таков: или минимализм, или серьги и колье, которые видны за километр.

3. Тренд тотальное кружево. Уместен в новогоднюю ночь. Но более одного слоя кружева я бы не рекомендовал. Очень актуальные кружевные колготки. Кружево хорошо сочетается с чем-то брутальным или вещами из других гендерных эпох. Эта тенденция сохранится еще лет 20 - практикуйте!

4. Для праздничной ночи подходят необыденные фактуры, например, летящие шелк и шифон, роскошные - бархат. Очень популярны ткани с пайетками и металлосодержащие. То есть все то, в чем можно смело конкурировать с елкой.

5. Бархатные брюки - сольный исполнитель, вписывается в любой комплект.

6. Бархат смотрится хорошо, когда выверена форма. Не стоит надевать облегающие вещи из бархата - облегание часто работает на расширение фигуры.

7. Многие женщины считают, что выбрав вещь на размер меньше, они автоматически станут худее. Особенно такое мнение бытует о черных вещах. Это обман. Черный стройнит лишь до 46 размера.

8. Прозрачные наряды опасны на корпоративах: супруга босса может не оценить вашей красоты. Одеваться на такое мероприятие нужно так, чтобы все было надежно прикрыто и не упало с вас даже в самом разудалом танце. Самый лучший вариант - комбинезон, так как снять его сложнее всего. Корпоратив не для того, чтобы показать, какая у тебя тонкая талия. Помните: корпоратив закончится, а на работу выходить надо.

9. В моде сочетание несочетаемых фактур, полярно противоположных: шифон и деним, органза и кашемир. Шелк прекрасно будет работать с демократическими материалами, чтобы снизить излишнюю пафосность.

10. В фаворе перья. Отделка из перьев шикарна, если вам нужно поразить чье-то воображение.

11. Если душа требует леопардового принта, сместите этот агрессивный узор от лица, например, в область пояса или ног.

12. Пайетки, которые с нами уже пять лет, перестали ассоциироваться только с праздниками, но в Новый год ткани с пайетками берут реванш. Можно облачиться в пайетки с ног до головы, потому что в моде 80-е годы.

13. Важно помнить об уместности и эстетике проходящего праздника. Если вы отмечаете Новый год дома, то придумайте дресс-код, чтобы было интереснее. Например, пижамная вечеринка. Пижама позволит создать образ в ориентальном стиле. Но пижаму не стоит покупать в магазине нижнего белья.

Шеф-стилист "Модного приговора" Алексей Сухарев ФОТО: Яна Сорокина

14. Бельевой стиль остается на пике популярности. Платье-комбинация длины макси и с разрезом - подобная форма будет с нами долго. Вариаций составления комплектов с таким платьем великое множество.

15. Не надевайте массивные кроссовки - этот тренд ушел. Лучше выбирать более лаконичные модели. Помните: чем нейтральнее вещь, тем шире спектр использования.

16. Прекрасно будет смотреться в новогоднюю ночь смокинг - символ того, что женщина зарабатывает наравне с мужчиной, а то и больше. Смокинг также стал укороченным платьем с акцентом на талии. Базовая вещь, подходит под рекордное количество жизненных ситуаций. Есть где разгуляться и в плане аксессуаров. Обязателен высокий каблук и женственные аксессуары.

17. Хорошо для Нового года платье в горошек. Главное - выбрать правильный размер в соответствии с габаритами своего тела.

18. Хорошо сделать акцент на рукава и открытые плечи. Эта зона создает правильное праздничное настроение. В моде рукав-фонарик из 90-х. Чем объемнее рукава, тем больше следует акцентировать талию.

19. Платье с запахом идеально для женщины любого телосложения.

20. Туфли должны блестеть. Обувь заканчивает комплект и делает его более острым. Если фигура не позволяет надеть платье с пайетками, надевайте яркую обувь и простое черное платье.

21. Черный - самый нарядный цвет.