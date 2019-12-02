Вопрос юристу: могу ли я пойти на рождественский утренник в рабочее время?

Отвечает Каир Саареп, руководитель консультационной службы инспекции труда: Работник и работодатель должны быть доброжелательны по отношению друг к другу. Работодатель обязан составить график работы на следующий период, как правило, на следующий месяц. В то же время, при составлении графика, работодатель должен знать обо всех возможных обстоятельствах, которые могут повлиять на его составление. Поскольку даты рождественских праздников в детском саду обычно известны заранее, работник также должен был проинформировать об этом работодателя, который смог бы принять это во внимание при составлении графика.

Закон о трудовом договоре позволяет сотруднику отлучаться в рабочее время в неожиданных ситуациях, которые работник не мог предвидеть или запланировать. Например, неожиданная зубная боль, когда работник идет к стоматологу на час или два, а затем может продолжить работу. Поскольку работник не может планировать время рождественского утренника в детском саду, но время Рождества известно заранее, целесообразно взять отпуск по уходу за ребенком по крайней мере за 14 календарных дней или попросить работодателя о свободном дне. В ситуации, когда работник давно знал дату рождественского утренника в детском саду, но не уведомил работодателя, уход с работы не может считаться уважительным.