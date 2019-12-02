Анфиса Чехова призналась в проблемах с памятью

Дело в том, что Анфиса уже давно стала замечать, что у нее проблемы с памятью. Если бы не личная помощница телеведущей, то она забывала бы о многих важных встречах и делах.

Ранее Анфиса думала, что это просто ее особенности, а с недавних пор даже стала задумываться о том, что проблемы с памятью могут быть связаны с какой-то болезнью. В итоге Чехова все же отправилась к врачу, который в некоторой степени подтвердил ее догадки.

И если Анфиса считала, что у нее чуть ли не болезнь Альцгеймера, то врач сообщил, что все дело в проблемах со спиной.

Доктор обследовал мой позвоночник и обнаружил проблемы в шейном отделе. Сказал, что именно это является причиной моих проблем с памятью, поскольку кровообращение и поступление кислорода нарушены за счёт протрузии шейного отдела. Вот, как оно бывает, проблема в позвоночнике, а страдает память,