Международный визажист YSL в Прибалтике Ирэн Чуприяновская рассказала, каким должен быть новогодний макияж

Настоящие модницы внимательно следят за всеми новыми тенденциями и веяниями, поэтому заранее задумываются о встрече Нового года. Ведь не зря говорят: «Как год встретишь, так его и проведешь». Каким должен быть моднейший и трендовый макияж, каким оттенкам и техникам отдать предпочтение?
«Новый год – это повод хорошо выглядеть и показать себя во всей красе», - уверена международный визажист YSL в Эстонии Ирэн Чуприяновская. Так как наступающий год – Металлической крысы, то новогодний макияж должен отличаться колоритностью, золотым и серебряным блеском и смелостью, что сделает ваш образ запоминающимся даже при наличии скромного платья.
Визажист уверена, что главными инструментами для создания новогоднего мейкапа станут хайлайтер, красная помада и тени с перламутровыми частицами. Перламутровый блеск лицу также придадут шиммеры, которые Ирэн рекомендует наносить на выпуклые части лица: центр носа, скулы, область над верхней губой. И ваше лицо при движении будет блестеть и выглядеть свежим. Можно смешивать шиммер с тональным кремом и наносить на лицо. Не стоит игнорировать базу под макияж, она сделает ваш мейк долгоустойчивым и влагоустойчивым.
Макияж глаз сложно представить без проверенного и любимого всеми smokey eyes. Это мейкап выглядит загадочно и романтично, подходит женщинам любого возраста и сочетается с губной помадой любого цвета.
Блондинкам Ирэн рекомендует дымчатые тени с эффектом металлик, фиолетовые и темно-серые. Если у вас смуглый оттенок кожи, то подойдут дымчатые тени с золотыми блестками.
На кареглазых выигрышно будут смотреться насыщенные тени ярких цветов – баклажанного, фуксии, мурены.
Рыжеволосым рекомендуются смоки с бронзовым отливом и теплым блеском. Верхнее веко лучше подчеркнуть лайнером. А помаду следует выбирать в карамельных, терракотовых и нюдовых тонах.
Что касается акцентов в лице, то здесь, говорит Ирэн, каждый выбирает под свой вкус. Кто-то может накрасить ярко и глаза, и губы, а кто-то акцентирует что-то одно. «Я сторонник классики, поэтому считаю, что если у вас сильно выделены глаза, то губы стоит сделать нежнее, - советует Чуприяновская. – Если же вы не выделяете глаза, то губы могут быть поярче - цвета бордо, сливы, вишни. Не стоит забывать, что Новый год – это длинная ночь в году, и каждая женщина беспокоится за сохранность и целостность своего макияжа. У YSL есть уникальное покрытие для губ - Tatouage Couture. Это стойкое матовое покрытие, женщине достаточно будет нанести на губы две капли, размазать пальцем, и стать счастливой. Эта помада держится на губах до девяти часов. Конечно, если вы не будете всю ночь напролет целоваться!»
Ирэн отметила, что красная помада остается новогодним фаворитом. Сочные алые губы придадут лицу выразительности, а образу пикантности. Выбирайте теплые или холодные оттенки, ориентируясь на свой тип, но помните, что теплые цвета несколько коварны и делают ваши зубы (особенно, если они не идеально белые) более желтыми. И не забывайте, что макияж с алой помадой требует аккуратности, четкости и минимализма. Поэтому лучше исключить пышные прически и буйство цвета в одежде.
Ирэн Чуприяновская напоминает, что «декоративная косметика должна наноситься на идеальную кожу лица. Поэтому уход за ней, очищение, тонизирование, увлажнение, контроль ее состояния, должен быть каждодневной задачей женщины, но к новогоднему торжеству я советую подготовить кожу заранее – активно наносить увлажняющие и питательные маски, посетить косметолога, пройти какие-то процедуры, освежающие кожу лица. Помните, на чистой коже мейк будет держаться дольше».
Самый важный совет от международного визажиста Ирэн Чуприяновской такой: «В любом случае ваш даже самый совершенный макияж будет нуждаться в коррекции в новогоднюю ночь. Поэтому в сумочке у женщины должен быть боевой комплект – корректор для свежести лица, пудра и покрытие для губ, так как после салата оливье губы теряют большую часть помады».
ТОП 10 лайфхаков от Ирэн Чуприяновской
1. На подвижное веко наносите тени бежево-коричневой гаммы, на нижнее более сочный - фиолетовый, сливовый, синий. Играйте с цветом!
2. Молодой и здоровой коже не нужен плотный макияж. Залог успеха - натуральность.
3. Золотое правило: лучше меньше, чем больше.
4. Модные брови - слегка лохматые. Можно сходить к бровисту, чтобы профессионал убрал все лишнее, придал четкую форму. А вам останется лишь нанести легкое покрытие, которое зафиксирует форму и придаст нужный цвет.
5. Молодым девушкам советую использовать лайнер не по ресничному краю, а дать линию на середине века, чтобы макияж получился более графичным и уместным для праздника.
6. Если вы носите очки, то знайте, что стекла съедают мейк, поэтому глаза стоит накрасить побогаче. Если зрение не позволяет использовать косметику, делайте акцент на губы.
7. Модный новогодний маникюр - красный, блестящий, винного цвета, нюдовый, французский.
8. Смело используйте накладные ресницы - у нас же праздник! Они добавят взгляду выразительности и томности.
9. Ставьте акцентный цвет на на углы века, а в центр - тени с перламутром. Акцентный цвет выбирайте в зависимости от вашего наряда.
10. Женщине для макияжа достаточно красной помады.