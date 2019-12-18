Международный визажист YSL в Прибалтике Ирэн Чуприяновская рассказала, каким должен быть новогодний макияж

«Новый год – это повод хорошо выглядеть и показать себя во всей красе», - уверена международный визажист YSL в Эстонии Ирэн Чуприяновская. Так как наступающий год – Металлической крысы, то новогодний макияж должен отличаться колоритностью, золотым и серебряным блеском и смелостью, что сделает ваш образ запоминающимся даже при наличии скромного платья.

Визажист уверена, что главными инструментами для создания новогоднего мейкапа станут хайлайтер, красная помада и тени с перламутровыми частицами. Перламутровый блеск лицу также придадут шиммеры, которые Ирэн рекомендует наносить на выпуклые части лица: центр носа, скулы, область над верхней губой. И ваше лицо при движении будет блестеть и выглядеть свежим. Можно смешивать шиммер с тональным кремом и наносить на лицо. Не стоит игнорировать базу под макияж, она сделает ваш мейк долгоустойчивым и влагоустойчивым.

Вариант новогоднего макияжа от Ирэн Чуприяновской ФОТО: Карина Ваус

Макияж глаз сложно представить без проверенного и любимого всеми smokey eyes. Это мейкап выглядит загадочно и романтично, подходит женщинам любого возраста и сочетается с губной помадой любого цвета.

Блондинкам Ирэн рекомендует дымчатые тени с эффектом металлик, фиолетовые и темно-серые. Если у вас смуглый оттенок кожи, то подойдут дымчатые тени с золотыми блестками.

На кареглазых выигрышно будут смотреться насыщенные тени ярких цветов – баклажанного, фуксии, мурены.

Рыжеволосым рекомендуются смоки с бронзовым отливом и теплым блеском. Верхнее веко лучше подчеркнуть лайнером. А помаду следует выбирать в карамельных, терракотовых и нюдовых тонах.

Вариант новогоднего макияжа от Ирэн Чуприяновской ФОТО: Карина Ваус

Что касается акцентов в лице, то здесь, говорит Ирэн, каждый выбирает под свой вкус. Кто-то может накрасить ярко и глаза, и губы, а кто-то акцентирует что-то одно. «Я сторонник классики, поэтому считаю, что если у вас сильно выделены глаза, то губы стоит сделать нежнее, - советует Чуприяновская. – Если же вы не выделяете глаза, то губы могут быть поярче - цвета бордо, сливы, вишни. Не стоит забывать, что Новый год – это длинная ночь в году, и каждая женщина беспокоится за сохранность и целостность своего макияжа. У YSL есть уникальное покрытие для губ - Tatouage Couture. Это стойкое матовое покрытие, женщине достаточно будет нанести на губы две капли, размазать пальцем, и стать счастливой. Эта помада держится на губах до девяти часов. Конечно, если вы не будете всю ночь напролет целоваться!»