Как понять, что мужчина разлюбил: признаки по знаку Зодиака

Весы

Мужчина-Весы любит женщин, но не любит проблемы, мечтает о любви, но не всегда к ней стремится. Он соткан из противоречий, поэтому часто и сам не замечает, как теряет влечение. Долго думает и колеблется, действительно ли любовь прошла. И чтобы развеять свои сомнения, начинает оказывать еще больше внимания, пытаясь поверить в счастливый конец. Тут важно попытаться удержать его и постараться общими силами все вернуть.

Скорпион

Вычислить Скорпиона, который влюблен, очень просто. Он внимателен, заботлив и учтив. Так будет продолжаться, пока огонь горит в его сердце, и он верит, что женщина полностью принадлежит ему. Как только ситуация изменится, изменится и его отношение. Скорпион не простит измену, даже если для вас это был всего лишь мимолетный флирт. Не стоит играть на его ревности: у него всегда в запасе припрятан коварный план мести.

Стрелец

Стрелец — знак огня, который обожает новые чувства и яркие эмоции. Спутницу выбирает под стать себе: увлеченную, веселую и горячую. Но когда влюбленность проходит, уходит и Стрелец. К счастью, он не станет избегать тяжелого разговора и пытаться скрыть свои опасения. Он скажет все как есть, не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы спокойно разойтись. Поэтому если вы не хотите потерять столь страстного мужчину, не дайте его чувствам потухнуть.

Козерог

Являясь земным знаком, Козерог прочно стоит на земле. Его невозможно сбить с толку, и у него всегда есть запасной план действий на случай беды. В отношениях сдержан, задумчив, порой даже отстранен, но показывает свою любовь поступками. Кардинальные перемены в настроении и поведении ему не свойственны, поэтому если Козерог вдруг начал вести себя подозрительно, значит, его чувства остыли. Он может переключиться с вас на работу, тем самым намекнув, что в его жизни вы играете, увы, далеко не первую роль.

Водолей

Мужчина-Водолей всегда в поиске новых эмоций. Он обожает романтику и без всяких стеснений проявляет свою симпатию. И если Водолей влюбился, то поверьте, волна романтики и страсти накроет вас с головой. А вот когда этот наплыв закончится, придется задуматься, как спасти свои отношения.

Рыбы