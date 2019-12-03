Как понять, что мужчина разлюбил: признаки по знаку Зодиака

Существует несколько отличительных признаков в поведении мужчины, который уже разлюбил, но пока не готов признаться. Женская интуиция подводит редко, и если есть сомнения на этот счет, стоит присмотреться к астрологии.
Нет ничего прекраснее любви. Она наполняет внутренним светом, придает счастье и жизненный смысл. Увы, но в современном мире фраза «я больше тебя не люблю» звучит чуть ли не на каждом шагу. А в действительности многие проблемы можно легко обойти стороной, зная заранее, как ведут себя представители разных знаков Зодиака, когда их чувства постепенно начинают угасать.
Овен
Астрологи отзываются об Овне, как о самом открытом и искреннем знаке. Такой мужчина всегда говорит все, что у него на уме, не скрывая чувств. Это относится и к любви. Если вы очаровали Овна, он открыто поделится этим с вами, как честно скажет и о том, что пламя в его сердце почти угасло.
Телец
Влюбленный Телец сделает все, чтобы заполучить взаимность со стороны женщины. Одарит подарками, осыпет цветами и комплиментами и будет делать это ровно до тех пор, пока не разлюбит. Если вдруг заботы и внимания стало меньше, пора бить в набат. Узнать о его чувствах очень просто — поделитесь своими опасениями. Если они все так же волнуется за вас, значит, причин для паники нет.
Мужчина-Близнец известен своим шармом, обаянием, эрудицией и умением обращаться с женщинами. Он собирает возле себя толпы поклонниц и фавориток, но сердце его всегда принадлежит возлюбленной. В случае если он стал часто опаздывать к ужину, перестал звонить без причин и начал исчезать по выходным, вполне возможно, у него проснулся интерес к другой.
Рак
Рак отлично хранит секреты, особенно свои, поэтому он ни за что не признается в том, что былые чувства уже прошли. Выбить из него правду очень трудно. И тут женщине важно подключить интуицию и прислушаться к ней. Если мужчина-Рак перестал восхищаться вами, проявлять заботу и тянуться к романтике, вероятнее всего, его любви пришел конец.
Лев
Мужчине-Деве с трудом удается поверить в то, что его чувства к возлюбленной начали остывать. Он не признается в этом, пока не проведет анализ и работу над ошибками. Может долго сомневаться, зацикливаться на мелочах, взвешивать все плюсы и минусы, а затем... Нет, не скажет. Скорее, подключит фантазию и начнет придумывать оправдание, чтобы меньше времени проводить наедине. В конечном счете даме надоест выслушивать постоянные извинения, и отношения мирно сойдут на нет.
Весы
Мужчина-Весы любит женщин, но не любит проблемы, мечтает о любви, но не всегда к ней стремится. Он соткан из противоречий, поэтому часто и сам не замечает, как теряет влечение. Долго думает и колеблется, действительно ли любовь прошла. И чтобы развеять свои сомнения, начинает оказывать еще больше внимания, пытаясь поверить в счастливый конец. Тут важно попытаться удержать его и постараться общими силами все вернуть.
Скорпион
Вычислить Скорпиона, который влюблен, очень просто. Он внимателен, заботлив и учтив. Так будет продолжаться, пока огонь горит в его сердце, и он верит, что женщина полностью принадлежит ему. Как только ситуация изменится, изменится и его отношение. Скорпион не простит измену, даже если для вас это был всего лишь мимолетный флирт. Не стоит играть на его ревности: у него всегда в запасе припрятан коварный план мести.
Стрелец
Стрелец — знак огня, который обожает новые чувства и яркие эмоции. Спутницу выбирает под стать себе: увлеченную, веселую и горячую. Но когда влюбленность проходит, уходит и Стрелец. К счастью, он не станет избегать тяжелого разговора и пытаться скрыть свои опасения. Он скажет все как есть, не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы спокойно разойтись. Поэтому если вы не хотите потерять столь страстного мужчину, не дайте его чувствам потухнуть.
Козерог
Являясь земным знаком, Козерог прочно стоит на земле. Его невозможно сбить с толку, и у него всегда есть запасной план действий на случай беды. В отношениях сдержан, задумчив, порой даже отстранен, но показывает свою любовь поступками. Кардинальные перемены в настроении и поведении ему не свойственны, поэтому если Козерог вдруг начал вести себя подозрительно, значит, его чувства остыли. Он может переключиться с вас на работу, тем самым намекнув, что в его жизни вы играете, увы, далеко не первую роль.
Водолей
Мужчина-Водолей всегда в поиске новых эмоций. Он обожает романтику и без всяких стеснений проявляет свою симпатию. И если Водолей влюбился, то поверьте, волна романтики и страсти накроет вас с головой. А вот когда этот наплыв закончится, придется задуматься, как спасти свои отношения.
Рыбы
Чувственный и тактичный мужчина, представляющий знак Рыбы, с огромным трудом решится признаться об утере влечения. Ему проще придумать оправдания, лишь бы не говорить горькую правду. Как только он понимает, что интерес к женщине прошел, его начинает мучить чувство вины, и он просто не может расстаться на такой ноте. Если есть подозрения, что он отдаляется, значит, лучше всего взять инициативу в свои руки и постараться вернуть то, что еще можно спасти.