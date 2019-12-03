Врач рассказала, как лечить разные виды головной боли

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала Дни.ру об основных причинах, которые ведут к этим неприятным ощущениям и поделилась комплексом упражнений, которые снимут их всего за 5-10 минут.

Первая причина – гормональная. Нередко голова начинает болеть у женщин накануне или в первые дни менструального цикла. Это из-за гормонов. Чтобы обновился эндометрий, сосуды начинают спазмироваться. Они сужаются не только в органах малого таза, но и в голове, что вызывает напряжение мышц шейного отдела позвоночника и вы испытываете головную боль. ⠀

Решение: необходимо проверить женскую половую систему на предмет опущения внутренних органов. Если «выпадает» нижняя часть живота, мышцы таза слабые, поджимаются ягодицы, то маточные трубы и матка могут быть опущены. Из-за этого болевые ощущения возникают и внизу живота, и в голове. Наряду с традиционными методами, изучите возможности висцеральной терапии и кинезиологического лечения.

Вторая причина – разное ощущение левой и правой стороны. Сюда относятся мигрени, пульсирующие боли в левой или правой части головы. Такая ситуация развивается из-за смещения в области шейных позвонков и часто совпадает с асимметричностью лица. Это можно легко проверить: расслабьтесь, закройте глаза и сфотографируйте себя в таком положении или просто посмотрите в зеркало. Если видите асимметрию, мышцы необходимо лечить. Данная проблема обычно связана с травмами головы, произошедшими в сознательном возрасте, либо в детстве.

Решение: необходимо поработать с черепными точками: восстановить функцию работы левой и правой стороны; сбалансировать их. С этим справится кинезиологическая методика работы по точкам (включение мышц в работу). Методика имеет индивидуальную направленность и без контроля специалиста врача-кинезиолога, самостоятельное ее применение невозможно.

Головная боль бывает разной локализации:

Височные боли. Они, как ни странно, связаны с проблемами желчного пузыря, загибом и холециститами. Убрать височные боли помогает висцеральная терапия.

Боли в затылке. Они могут возникать из-за смещений в шейном и поясничном отделах позвоночника, так как они неразрывно связаны. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, необходимо лечить и шею, и поясницу.

Пульсирующие боли и шум в ушах. Часто связаны с травмами черепа и нарушением положения позвонков в шейном отделе. При таких симптомах нарушается кровообращение и внутричерепное давление.

Наиболее распространенная причина головной боли – шейный остеохондроз, который сопровождается воспалением и отеками спинномозговых нервов. Происходит это из-за деформирования и смещения позвонков, происходящее при повреждении межпозвоночных дисков. Уровень отклонения первого позвонка зависит от развития многих патологий в организме и позвоночнике. 90% случаев показывают, что после постановки позвоночника на место – головные боли отступают.

Причиной мигрени может послужить напряжение мышц челюсти, именно поэтому ортодонты настаивают на изменении прикуса.

Для избавления от любой проблемы, в том числе и головной боли, нужно найти истинную причину. Она может быть в плоскостопии, смещении всего позвоночника или шейных позвонков, асимметрии тела. Все это успешно лечит кинезиология.

Доктор Шагарова поделилась упражнениями, которые избавят от бесконечного приема таблеток. Данные техники не решат всех проблем, но вы почувствуете заметное снижение головной боли. Они также восстанавливают кровоснабжение кожи и мышц лица.

1) Найдите ямку на задней части головы, углубление после черепа – зона первого позвонка. Давите на эту точку пару минут. Хорошо снимает затылочную боль.

2) Обхватите голову с двух сторон по бокам и начните как можно сильнее сдавливать.

3) Прекрасно восстанавливает кровоснабжение головы, уменьшает и устраняет боль упражнение на шее. Защипните мышцу на задней части шеи, начните оттягивать ее. Выполняйте несколько минут.