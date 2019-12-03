Почему нельзя мешать горячую еду пластиковой лопаткой

Когда-то на каждой кухне была утварь из нержавейки. Потом появились тефлоновые сковородки, и металлические лопатки отправили на пенсию, заменив их пластиком. Как оказалось, это настоящая проблема.

Немецкие ученые из Федерального университета оценки рисков Германии, составляя очередной отчет о безопасности продуктов питания, вынесли строгое предупреждение: от использования пластиковой утвари стоит отказаться. Дело в том, что при нагревании пластик начинает выделять токсичные олигомеры. Эти вещества попадают в пищу, а потом и в наш организм. Чтобы начался процесс выделения токсинов, температуры достаточно совсем небольшой, порядка 70 градусов. А ведь мы частенько перемешиваем кипящую еду.

«Многие пластиковые кухонные принадлежности сделаны из синтетических материалов, благодаря которым ложки, лопаточки и шпатели способны выдерживать высокие температуры. Эти материалы содержат множество вредных токсинов», — говорится в отчете ученых.

Эти вещества влияют на здоровье с самых разных сторон. Исследования на животных показали, что воздействие «пластиковых» токсинов увеличивают риск возникновения опухолей в печени, поджелудочной железе, влияют на фертильность. К слову, именно увеличение количества пластика в кулинарии специалисты связывают с развитием мужского бесплодия. Частицы пластика находят даже в крови младенцев, и это по-настоящему страшно.

Ученые считают безопасной для здоровья дозой попадание в организм не больше 90 микрограммов олигомеров в сутки, если вести речь о человеке весом 60 кг. Однако исследование 33 разных кухонных принадлежностей выявило, что треть из них испускает олигомеров гораздо больше допустимого предела. Если с их помощью готовить несколько блюд, дневной лимит будет гарантированно превышен.

А вот в холодном виде пластиковая утварь совершенно безопасна — перемешивать салат или снимать печенье с противня такими ложками и лопатками можно.