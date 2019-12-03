Десять продуктов, которые влияют на цвет лица

Ровный цвет лица, гладкая кожа — признак не только красоты, но и здоровья. Что нужно ввести в рацион, чтобы всегда выглядеть идеально.
Какой бы красивой ни была девушка, она хочет быть еще лучше. В этом ей помогают специалисты, косметика, спа-процедуры, но не стоит забывать, что проблемы начинаются изнутри, поэтому необходимо тщательно следить за своим питанием, пишет wday.ru.
Что нужно обязательно употреблять в пищу, чтобы чувствовать себя бодрой и красивой, а о чем лучше забыть?
Посмотрите на себя в зеркало. Если вы заметили отечность, серый цвет лица, высыпания, сухую болезненную кожу, значит, пришла пора браться за дело, вернее, за лицо, потому как эти признаки явно свидетельствуют против вас, говоря, что ваш образ жизни пора менять вместе с правилами питания.
Конечно, надо спать не менее 8 часов в день, больше времени проводить на свежем воздухе, пить как минимум 2 литра чистой воды в день и все время радоваться жизни. Но не только это имеет значение.
Вам срочно надо сбалансировать диету и добавить продукты, при регулярном употреблении которых к коже вернется молодость, естественный, здоровый цвет и появится румянец:
киви и лимон отлично выводят токсины из организма, благодаря чему кожа становится чистой и к ней возвращаются ее природные краски;
богатая рутином и ненасыщенными жирными кислотами гречневая крупа — продукт молодости, который стоит на страже появления ранних морщин;
иногда можно баловать себя десертами из папайи, в которых содержится аскорбиновая кислота, каротин и биофлавоноиды. Все эти витамины помогут вашей коже долго оставаться свежей без каких-либо признаков переутомления;
возьмите за правило употреблять на завтрак небольшое количество зародышей пшеницы. Это просто чудодейственное средство, которое обновляет клетки всего организма. Они прекрасно сочетаются с йогуртом, хлопьями и в качестве одного из ингредиентов смузи;
не стоит обходить своим вниманием и имбирь, он отличное противовоспалительное «лекарство»: убирает припухлость с кожи, красноту и даже помогает в борьбе с псориазом. Не важно, в каком виде вы предпочитаете имбирь, он справится со своей задачей и с помощью теплого имбирного чая, и в качестве приправы к салату;
обязательно употребляйте кисломолочные продукты, они помогают надолго сохранить здоровый цвет лица, а все благодаря бифидобактериям, которые отвечают за работу иммунной системы и ЖКТ. Ассортимент кисломолочки разнообразен, поэтому легко найти продукт по душе. Йогуртом заправить фруктовый салат или кефиром — овощной;
заметили, что кожа все чаще стала шелушиться и на ощупь более шершавая, чем обычно? Тогда вам срочно в рыбную лавку за морской рыбой, которую следует есть не реже 3 раз в неделю, например, в понедельник — лосось, в среду — селедку, в пятницу — скумбрию. Много — не мало, потому что витамин D стимулирует процессы регенерации;
кашу можно есть не только по утрам, но и вечером, например, геркулесовую или из коричневого риса.
и, конечно, нерафинированные, холодного отжима растительные масла. Почему? Потому что в них много-много витамина молодости Е.
А вот чай, кофе и выпечку из белой муки лучше убрать из рациона. Эти напитки, богатые кофеином, вызывают обезвоживание, а белый мягкий ароматный хлебушек мешает усвоению пищи, прилипая к стенкам кишечника подобно замазке.