Десять продуктов, которые влияют на цвет лица

киви и лимон отлично выводят токсины из организма, благодаря чему кожа становится чистой и к ней возвращаются ее природные краски;

богатая рутином и ненасыщенными жирными кислотами гречневая крупа — продукт молодости, который стоит на страже появления ранних морщин;

иногда можно баловать себя десертами из папайи, в которых содержится аскорбиновая кислота, каротин и биофлавоноиды. Все эти витамины помогут вашей коже долго оставаться свежей без каких-либо признаков переутомления;

возьмите за правило употреблять на завтрак небольшое количество зародышей пшеницы. Это просто чудодейственное средство, которое обновляет клетки всего организма. Они прекрасно сочетаются с йогуртом, хлопьями и в качестве одного из ингредиентов смузи;

не стоит обходить своим вниманием и имбирь, он отличное противовоспалительное «лекарство»: убирает припухлость с кожи, красноту и даже помогает в борьбе с псориазом. Не важно, в каком виде вы предпочитаете имбирь, он справится со своей задачей и с помощью теплого имбирного чая, и в качестве приправы к салату;

обязательно употребляйте кисломолочные продукты, они помогают надолго сохранить здоровый цвет лица, а все благодаря бифидобактериям, которые отвечают за работу иммунной системы и ЖКТ. Ассортимент кисломолочки разнообразен, поэтому легко найти продукт по душе. Йогуртом заправить фруктовый салат или кефиром — овощной;

заметили, что кожа все чаще стала шелушиться и на ощупь более шершавая, чем обычно? Тогда вам срочно в рыбную лавку за морской рыбой, которую следует есть не реже 3 раз в неделю, например, в понедельник — лосось, в среду — селедку, в пятницу — скумбрию. Много — не мало, потому что витамин D стимулирует процессы регенерации;

кашу можно есть не только по утрам, но и вечером, например, геркулесовую или из коричневого риса.