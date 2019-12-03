Домашние пельмени, вкуснее которых нет: старый бабушкин рецепт удивляет всех!

Для теста потребуется:

2 стакана муки

150 мл холодной воды

1 яйцо

1 столовая ложка растительного масла

соль

Приготовление домашних пельменей по старому бабушкиному рецепту начните с того, что к двум стаканам просеянной муки добавьте щепотку мелко растертой в ступке соли, желток и немного перемешайте. Теперь с мукой нужно соединить две трети стакана холодной воды. Для этого в муке сделайте ямку и медленно лейте в нее воду, постоянно перемешивая рукой, чтобы не образовались комочки.

Добавьте столовую ложку любого растительного масла и начинайте замешивать тесто. Выложите его на обильно посыпанный мукой стол и несколько минут проминайте руками. Постоянно посыпайте тесто мукой, чтобы оно лучше схватывалось и не прилипало к рукам и столу. Но не делайте тесто слишком густым, оно будет крошиться, слепить его будет практически невозможно.

Чем дольше и лучше месить и проминать тесто, тем более мягким и эластичным оно получится.

Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на 30–40 минут в холодильнике.

Фарш для домашних пельменей

Для фарша необходимо:

0,5 килограмма свинины

0,5 килограмма говядины

1 луковица среднего размера

2 столовые ложки холодной воды

соль

перец

Для приготовления фарша по классическому рецепту домашних пельменей прокрутите мясо через мясорубку. Можно пропустить отдельно свинину и говядину, а можно чередовать кусочки. Для пельменей по-сибирски в начинку кладут не фарш, а мелко рубленое мясо.

В некоторых рецептах домашних пельменей для фарша также используют мясо курицы или индейки, к которому по желанию добавляют грибы. Но шампиньоны могут стать и самостоятельной начинкой для пельменей.

Мелко нарубите лук или тоже измельчите его с помощью мясорубки. По желанию лук можно обжарить на растительном масле. Добавьте лук к фаршу и затем добавьте соль и специи по вкусу. Перец можно использовать молотый, но мясо получится гораздо ароматнее, если выбрать перец горошком, который непосредственно перед добавлением в фарш нужно растолочь в ступке вместе с солью.

Добавьте две столовые ложки очень холодной воды. Хорошо перемешайте фарш, он должен получиться однородным и не сухим, после чего можно приступать к лепке пельменей. Воду можно заменить молоком, тогда фарш получится более пышным. А для придания мясу остроты выдавите в него 2–3 зубчика чеснока.

Как лепить домашние пельмени

Хорошо раскатайте тесто скалкой, чтобы получился тонкий ровный лист. Он не должен рваться! Возьмите стакан или чашку с тонкими краями и начните вырезать кружочки. Каждую такую лепешку нужно еще немного растянуть пальцами, чтобы она стала совсем тонкой. Положите на нее достаточное количество фарша (примерно чайную ложку).