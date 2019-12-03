Домашние пельмени, вкуснее которых нет: старый бабушкин рецепт удивляет всех!
Это любимое блюдо многих семей не одно поколение подряд. Налепить домашних пельменей — прекрасный повод созвать многочисленную родню и, например, разыграть друг друга, подложив в пельмени перца жгучего, чтобы любовь была страстная, или монетку, чтобы денег прибавилось. Возродить такую традицию можно и сейчас, ведь домашние пельмени по старому бабушкиному рецепту никогда не сравнятся с теми, что предлагают магазины.
Для теста потребуется:
2 стакана муки
150 мл холодной воды
1 яйцо
1 столовая ложка растительного масла
соль
Приготовление домашних пельменей по старому бабушкиному рецепту начните с того, что к двум стаканам просеянной муки добавьте щепотку мелко растертой в ступке соли, желток и немного перемешайте. Теперь с мукой нужно соединить две трети стакана холодной воды. Для этого в муке сделайте ямку и медленно лейте в нее воду, постоянно перемешивая рукой, чтобы не образовались комочки.
Добавьте столовую ложку любого растительного масла и начинайте замешивать тесто. Выложите его на обильно посыпанный мукой стол и несколько минут проминайте руками. Постоянно посыпайте тесто мукой, чтобы оно лучше схватывалось и не прилипало к рукам и столу. Но не делайте тесто слишком густым, оно будет крошиться, слепить его будет практически невозможно.
Чем дольше и лучше месить и проминать тесто, тем более мягким и эластичным оно получится.
Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на 30–40 минут в холодильнике.
Фарш для домашних пельменей
Для фарша необходимо:
0,5 килограмма свинины
0,5 килограмма говядины
1 луковица среднего размера
2 столовые ложки холодной воды
соль
перец
Для приготовления фарша по классическому рецепту домашних пельменей прокрутите мясо через мясорубку. Можно пропустить отдельно свинину и говядину, а можно чередовать кусочки. Для пельменей по-сибирски в начинку кладут не фарш, а мелко рубленое мясо.
В некоторых рецептах домашних пельменей для фарша также используют мясо курицы или индейки, к которому по желанию добавляют грибы. Но шампиньоны могут стать и самостоятельной начинкой для пельменей.
Мелко нарубите лук или тоже измельчите его с помощью мясорубки. По желанию лук можно обжарить на растительном масле. Добавьте лук к фаршу и затем добавьте соль и специи по вкусу. Перец можно использовать молотый, но мясо получится гораздо ароматнее, если выбрать перец горошком, который непосредственно перед добавлением в фарш нужно растолочь в ступке вместе с солью.
Добавьте две столовые ложки очень холодной воды. Хорошо перемешайте фарш, он должен получиться однородным и не сухим, после чего можно приступать к лепке пельменей. Воду можно заменить молоком, тогда фарш получится более пышным. А для придания мясу остроты выдавите в него 2–3 зубчика чеснока.
Как лепить домашние пельмени
Хорошо раскатайте тесто скалкой, чтобы получился тонкий ровный лист. Он не должен рваться! Возьмите стакан или чашку с тонкими краями и начните вырезать кружочки. Каждую такую лепешку нужно еще немного растянуть пальцами, чтобы она стала совсем тонкой. Положите на нее достаточное количество фарша (примерно чайную ложку).
Мяса не должно быть слишком много, иначе пельмень порвется. Теперь просто залепите края, а затем соедините уголки. Чтобы пельмени не слиплись на тарелке, немного посыпьте их мукой. Остатки теста соедините, снова раскатайте и повторите весь процесс.
Перед тем, как залепить свободные края теста, обмажьте их холодной водой. В таком случае пельмень будет держаться очень крепко.
Можно выбрать другой вариант лепки домашних пельменей. Часть теста нужно скатать в небольшую колбаску и просто нарезать ее ножом. Затем каждый кусочек с двух сторон обмакните в муку, раскатайте скалкой, положите на него фарш и залепите. Из одной колбаски получится около 20 пельменей. Единственный минус такого способа лепки в том, что сложно сделать пельмени одинаковой формы и размера.
Домашние пельмени ручной лепки — классический вариант. Однако можно использовать и специальную форму. В таком случае разделите тесто на две части. Их следует тонко раскатать, причем каждый лист должен быть немного больше самой формы. После этого один лист расстелите по сухой пельменнице, предварительно обсыпанной мукой, и хорошо придавите его пальцами.
Теперь разложите мясо, слегка продавливая его ложкой в ячейки формы, и накройте вторым пластом теста.Снова хорошо придавите его пальцами, а затем сверху раскатайте скалкой, чтобы стали отчетливо видны ячейки пельменницы. Снимите с краев лишнее тесто и переверните форму. Несколько раз краем пельменницы постучите по доске или столу, чтобы готовые пельмени выпали.
Варианты приготовления пельменей
Варить пельмени можно сразу. Если их получилось большое количество, то оставшуюся часть можно прямо на тарелке или разделочной доске отправить в морозилку.
Пельмени бросают в кипящую подсоленную воду или бульон и, пока они не всплывут, периодически помешивают, чтобы не прилипли ко дну кастрюли.
Как только пельмени всплыли, подождите три-пять минут — и обед готов! Подавать их можно с бульоном и без, со сливочным маслом, сметаной или майонезом.
Как еще приготовить пельмени
Их можно просто пожарить на сливочном масле или во время жарки залить их еще и яйцами. А можно запечь в духовке. Для этого сложите в горшочки отваренные до полуготовности пельмени, залейте сверху смесью муки со взбитым яйцом и обильно посыпьте тертым сыром. Теперь поставьте горшочки в предварительно разогретую до 180°С духовку на 20–30 минут, после чего посыпьте мелко рубленой зеленью укропа или петрушки и подавайте к столу.