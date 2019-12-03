Как не надо одеваться зимой: десять вещей, о которых ты должна забыть

Модные тенденции зимы — это важно, но не меньшее значение имеют зимние антитренды. Мы собрали ТОП 10 популярных зимой вещей, о которых нужно забыть немедленно!

«Милая» («забавная») шапка

Шапки «с ушками» и «хвостиками», вязаными «косичками» и цветочками и прочие «милые» варианты выглядят откровенно странно и вызывают один резонный вопрос. А именно: помнит ли их хозяйка, что давно уже вышла из детсадовского возраста?

Вязаные перчатки без пальцев

Их функциональность крайне сомнительна — руки все равно мерзнут, краснея и распухая от холода, а общий вид моментально приближается по стилю к уличным торговкам и цветочницам XVIII века, которые, как считается, и придумали этот предмет гардероба для того, чтобы было удобнее отсчитывать монеты. Если ты не вживаешься в роль парижского клошара, лучше купи себе теплые и красивые перчатки или варежки.

Угги в городе

Уж сколько раз твердили миру о том, что угги — обувь, не предназначенная для города и тем более для походов на работу. Но нет, стоптанные угги, напоминающие бесформенные валенки, неумолимо начинают заполнять улицы городов, стоит столбику термометра опуститься ниже нулевой отметки.

Белые сапоги

Если бы мы только могли выяснить имя того, кто придумал зимние сапоги белого цвета (особенно это касается моделей на каблуке и ботфортов на плоской подошве) и вернуться в прошлое, одной модной трагедией было бы меньше. Но поскольку мы не в силах такое сделать, то нам остается лишь настоятельно просить тебя никогда — слышишь, никогда! — не носить их. Более безвкусного варианта обуви на зиму, плохо сочетающегося абсолютно со всем, просто нельзя представить.

Жилетки с мехом

Нет, разумеется, в природе — точнее, в мире моды — есть жилетки из меха, которые выглядят вполне достойно и имеют право на жизнь в твоем гардеробе. Но поверь, даже лучших представителей «клана» меховых жилеток не стоит носить зимой. Во‑первых, это смотрится неуместно, во-вторых, в них просто-напросто холодно (если, конечно, тебе не приходит в голову натягивать их поверх пуховика). Особый ужас вызывают экземпляры из кожи, на которой хаотично насажены клочья меха неизвестного животного, бесславно погибшего ради этой жуткой вещи.

Телесные колготки

Телесные колготки зимой вызывают когнитивный диссонанс: «голые» ноги в -15° C смотрятся очень странно, особенно в сочетании с сапогами или (еще лучше) уггами и пуховиком. Будь уверена, эту иллюзию голых ног вряд ли кто-то оценит, а совсем тонкий капрон при сильном морозе так и вообще способен привести к не самым приятным проблемам со здоровьем.

Пуховик кислотного цвета/с «веселым» принтом

«Зима и так серая, надо добавить ярких красок», — думаешь ты. На этом самом моменте необходимо сказать себе твердое «стоп» и ни в коем случае не приобретать пуховик или куртку радиоактивной расцветки либо с «веселеньким» принтом в цветочек, горошек, ягодку etc. Так называемые «маркерные» цвета в принципе легко удешевляют любой образ, не говоря уже о зимних.

Павловопосадский платок

Павловопосадские платки вошли в моду несколько лет назад, и буквально каждая вторая девушка начала отчаянно пытаться «пришить» этот самый платок к любому своему образу. На деле же этот аксессуар требует серьезной стилизации: носить его так, чтобы «не было мучительно больно», может далеко не каждая модница. В сочетании же с пуховиком такой платок и дает то самое «сочетание несочетаемого» в плохом смысле.

Джинсы, заправленные в узкие сапоги

Нет, мы не предаем анафеме все возможные сочетания узких джинсов и сапог, но вот одно определенно, а именно — дуэт голубых джинсов (часто еще и выбеленных посередине) и черных сапог на каблуке. Это совершенно варварски режет ногу, прибавляет килограммов и просто смотрится некрасиво.

Комплект из шапки, шарфа и варежек