Парапсихолог назвала украшения, приносящие удачу и финансовое благополучие

В украшениях нужно выбирать позитивные символы. Подвеска или шарм в виде подковы, четырехлистного клевера, божией коровки или другого символа, который в культуре разных народов принято ассоциировать с удачей, будут прекрасно работать, говорит Кажетта.

По ее словам, в мире есть вещи, которые наделены полезной энергетикой от природы. Например, камни. Так что вы можете подобрать себе правильный камень и носить его с собой на удачу.

— Для привлечения денег я посоветую приобрести жемчуг или актинолит. Актинолит — камень перемен, он способен переменить вашу энергетику от безденежья к потоку новых средств. Если у вас слабый иммунитет, то советую вам приобрести аметист, который притягивает к человеку энергию здоровья и силы духа. Он наполняет ауру владельца внутренним покоем и значительно улучшает здоровье, причем воздействует именно на определенные проблемы. Если же вам не хватает любви, то вам поможет гранат. Гранат — это камень любви, любовной страсти, камень влечения. Лучше всего носить кольцо с гранатом, в этом случае откроется энергия будущего и подарит вам укрепление чувств в уже имеющихся отношениях, а если вы одиноки — поможет найти свою вторую половинку.

Для защиты от сглаза отлично работает талисман, который всегда с вами. Идеально для этой цели подходят кристаллы аметиста или черного турмалина — не важно, в виде украшений или просто камней.

— Первое, что нужно сделать, когда вы работаете с кристаллом, — это запрограммировать его на свои намерения. Кристалл будет работать на вас как лучший талисман, но вы должны сказать ему, что делать. Чтобы запрограммировать его, держите кристалл в руках, закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха. Затем вслух или в своей голове произнесите то, чего бы вы хотели, в нашем случае — отразить весь негатив, направленный в свой адрес.

Кажетта советует как можно чаще прикасаться к своим камням, а лучше всего просто носить их. Если ношение кристаллов не вписывается в ваш стиль, или, возможно, вы просто хотите начать с малого в своем знакомстве с ними, положите кристалл в карман или в сумочку, пишет «Вечерняя Москва».

— Целебные свойства аметиста столь же многочисленны, как и виды этого камня. Он считается главным образом защитным камнем. Поскольку он связан с коронной чакрой, он помогает очистить разум от негативных мыслей и от недоброго глаза. Это включает в себя проявления стресса и тревоги, поэтому многие медитируют с аметистом, чтобы избавиться от этого груза. Целебные свойства аметиста особенно сильны в отношении стресса, связанного с работой, потому что камень также излучает процветание. Аметист усиливает интуицию и облегчает общение и может применяться для повышения эффективности работы.