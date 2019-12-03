Эти слова нельзя произносить перед зеркалом!

Помните, когда мы были маленькими наши бабушки не разрешали нам есть перед зеркалом, уверяя, что таким способом можно «съесть» свою красоту. Примет, связанных с зеркалами существует великое множество. Научного объяснения этим приметам нет, но, что самое странное, они часто сбываются!

Далее мы представляем список слов, отрицательно воздействующих на здоровье, а также влияющих на благосостояние, и отношения с людьми. Постарайтесь избегать в речи следующие негативные фразы:

✔ Моя голова сейчас лопнет

✔ Всю плешь проели

✔ Чихать я хотела

✔ Я это не перевариваю

✔ Шрам на сердце — вот такой рубец

✔ Я больше не могу

✔ Это настоящий геморрой

✔ Ты меня не любишь

✔ Я сыта по горло

✔ Всю кровь из меня выпил

✔ Я такая бедная

✔ Я толстая

✔ Это невыносимо

Рекомендуется держать свою речь постоянно под контролем, ведь, как известно, слова имеют свойство материализоваться.

Еще 13 слов, которые важно никогда не произносить перед зеркалом:

✔ Больно

✔ Плохо

✔ Некрасивая

✔ Ужасно

✔ Глупо

✔ Несчастная

✔ Бедная

✔ Отвратительно

✔ Смерть

✔ Грустно

✔ Надоело

✔ Страдание

✔ Ненужная

Перед зеркалом чаще произносите следующие фразы:

✔ Все идет отлично

✔ Я счастлива!

✔ До чего же я хороша: и фигура и душа!

✔ Какой хороший сегодня день