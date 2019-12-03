Эти слова нельзя произносить перед зеркалом!

Зеркало — это своеобразный компьютер, которое способно запоминать любую нашу мысль и настроение, а потом передает их во внешний мир обратно. Вот почему нельзя произносить слова с отрицательной окраской возле зеркал, ругаться, произносить различные слова-разрушители. Проходя мимо зеркала или стоя возле него, нужно улыбаться и искренне хвалить себя, советует zen.yandex.ru!
Помните, когда мы были маленькими наши бабушки не разрешали нам есть перед зеркалом, уверяя, что таким способом можно «съесть» свою красоту. Примет, связанных с зеркалами существует великое множество. Научного объяснения этим приметам нет, но, что самое странное, они часто сбываются!
Далее мы представляем список слов, отрицательно воздействующих на здоровье, а также влияющих на благосостояние, и отношения с людьми. Постарайтесь избегать в речи следующие негативные фразы:
✔ Моя голова сейчас лопнет
✔ Всю плешь проели
✔ Чихать я хотела
✔ Я это не перевариваю
✔ Шрам на сердце — вот такой рубец
✔ Я больше не могу
✔ Это настоящий геморрой
✔ Ты меня не любишь
✔ Я сыта по горло
✔ Всю кровь из меня выпил
✔ Я такая бедная
✔ Я толстая
✔ Это невыносимо
Рекомендуется держать свою речь постоянно под контролем, ведь, как известно, слова имеют свойство материализоваться.
Еще 13 слов, которые важно никогда не произносить перед зеркалом:
✔ Больно
✔ Плохо
✔ Некрасивая
✔ Ужасно
✔ Глупо
✔ Несчастная
✔ Бедная
✔ Отвратительно
✔ Смерть
✔ Грустно
✔ Надоело
✔ Страдание
✔ Ненужная
Перед зеркалом чаще произносите следующие фразы:
✔ Все идет отлично
✔ Я счастлива!
✔ До чего же я хороша: и фигура и душа!
✔ Какой хороший сегодня день
✔ У меня этих денег — полная сумка!