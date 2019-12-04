Как одеваются разные знаки Зодиака

Кто-то считает, что нечего носить, когда закончилось все новое, кто-то, напротив, предпочитает старые вещи и с трудом с ними расстается, кому-то вообще все равно, что надевать, а есть и те, кто даже для похода в продуктовый магазин наряжается. Во многом наш стиль и отношение к одежде зависят от зодиакальной принадлежности. И сегодня instyle.ru рассказывает, как одеваются знаки Зодиака.
Овен
Представители этого знака ровно дышат к моде, выбирая вещи по принципу «главное, чтобы было удобно». Зато они склонны бросаться в крайности. Умеренность стиля –– не их конек, Овны любят производить впечатление за счет ярких деталей. И даже если Овну по долгу службы придется надеть строгий черный костюм, он обязательно добавит к нему убойный аксессуар –– запонку, платок, огромных размеров часы или сандалии с носками. А пусть носки окажутся красными, тогда цветовой баланс будет соблюден: звезды утверждают, что Овнам подходит именно сочетание черного и красного.
Телец
Тельцы стараются формировать гардероб из дорогих, качественных и неброских вещей. Им не по душе перебор с аксессуарами: один, но достойный –– и непременно крупный –– браслет лучше отряда запонок, булавок, часов и ожерелий. Телец чувствует себя комфортно в вещах приглушенных цветов, яркость не для них. Зато Тельцам нравятся (и очень идут) декольте и одежда, подчеркивающая фигуру.
Близнецы
Размер гардероба Близнецов зависит только от их финансовых возможностей, потому что желание его пополнять у них есть всегда. Эклектика, эксперименты, свежайшие тренды –– фантазия и энтузиазм Близнецов безграничны. В их шкафах вы найдете все, от вечерних нарядов до чего-то невообразимого. Сегодня пиджак соседствует с велосипедками и кроссовками, завтра –– с изящной, женственной юбкой, послезавтра –– с простыми джинсами из категории «на каждый день». Настроение Близнецов меняется постоянно, стили, соответственно, тоже. При этом в их гардеробе есть пара вещей-фаворитов, с которыми они надолго не расстаются. Как тот самый пиджак.
Рак
Раки открывают мир моды и стиля позже других и спешно нагоняют упущенное. Им нравится быть на острие атаки, одеваться с учетом последних тенденций. Впрочем, многие вещи они носят не один год, просто потому, что привыкли и полюбили. Представители этого знака равнодушны к аксессуарам, а еще им сложно выбрать головные уборы и отказаться от джинсов в пользу юбок и платьев. Иногда Раки чувствуют свой возраст, но это их не беспокоит и на общем стиле не отражается.
Лев
Классика –– принципиальный выбор Львов. Они знают, что обладают врожденным чувством строгого стиля, и не готовы рисковать, сильно выходя за его границы. Лев следит за тем, что происходит с модой, долго анализирует и лишь потом позволяет заимствовать что-то актуальное. Брючную пару с кроссовками Лев наденет последним на планете, но это будет поистине королевский выход. Аристократизма Львам добавляет и страсть к украшениям –– страсть, которую они способны контролировать, не превращаясь в новогодние елки.
Дева
Девы питают слабость к мелочам. Чем больше карманов, тем лучше, чем внушительнее россыпь колечек, булавок, брошей и прочего, тем круче. К собственно одежде Дева подходит оригинально, выбирая вещи многофункциональные и в то же время обожая многослойность. Джинсы с юбкой, рубашка, худи, пиджак, ветровка, пальто –– если бы все это можно было надеть одновременно, Дева была бы счастлива.
Весы
Стабильность не только признак качества, но и характеристика Весов. Они могут менять отдельные детали в своем гардеробе, добавляя даже остромодные вещи, но общий стиль будет неизменным. Весы хорошо чувствуют цвета, прекрасно комбинируют оттенки, однако боятся ярких пятен в одежде (и зря). Зато они неровно дышат к украшениям. Особая же слабость этого знака –– нижнее белье.
Скорпион
Любят изобилие деталей в одежде, но умудряются не выглядеть нелепо. Все самое модное им к лицу в любом возрасте, Скорпионы это знают и пользуются. Увы, представители этого знака пренебрегают классикой, хотя строгий стиль –– их территория. А вот чем стоило бы не злоупотреблять, так это приталенными вещами. Иногда они портят общее впечатление от Скорпионов.
Стрелец
Черный цвет, строгость и минимализм –– Стрельцам нравится нагонять туману, интриговать и выглядеть странно. Чтобы произвести впечатление, Стрельцы готовы выбирать стиль, не слишком им близкий. А еще они очень зависят от мнения друзей и порой идут на компромисс с собой. Их цвета –– белый, темно-синий, их металл –– золото и платина. Многие Стрельцы носят вещи из натурального меха и не готовы отказываться от кожи в пользу кожзама.
Козерог
У Козерога нет ни времени, ни желания тратить себя и свои деньги на тщательный шопинг. Четкие, аккуратные, удобные, неброские вещи составляют их гардероб, и практичность Козероги ставят на первое место при выборе одежды. При этом со вкусом у этого знака все хорошо, так же как и с умением одеваться, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Козероги питают слабость к старинным украшениям и могут постепенно собрать приличную коллекцию.
Водолей
Самый смелый в отношении стиля Водолей может надеть все что угодно с чем угодно. И не будет следить за тенденциями, потому что моду изобретает самостоятельно. Фриком, впрочем, Водолея не назовешь, он никогда не будет выглядеть дико или смешно. Оригинальность и новаторство отличают стилистические поиски Водолея, порой предвосхищающего тот или иной тренд. Яркие цвета, а также серый очень ему идут, и он активно использует их в своем гардеробе.
Рыбы
Уютно, минималистично, нежно –– такой должна быть одежда Рыбы. Мягкие материалы, неброские цвета, очень спокойное отношение к моде в целом. Представители этого знака выбирают вещи, в которых чувствуют себя хорошо. Единственный компромисс, на который они готовы идти, –– размер: Рыбы предпочтут влезть в одежду меньшего размера, чем потеряться в свободном крое.