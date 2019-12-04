Как одеваются разные знаки Зодиака

Овен

Представители этого знака ровно дышат к моде, выбирая вещи по принципу «главное, чтобы было удобно». Зато они склонны бросаться в крайности. Умеренность стиля –– не их конек, Овны любят производить впечатление за счет ярких деталей. И даже если Овну по долгу службы придется надеть строгий черный костюм, он обязательно добавит к нему убойный аксессуар –– запонку, платок, огромных размеров часы или сандалии с носками. А пусть носки окажутся красными, тогда цветовой баланс будет соблюден: звезды утверждают, что Овнам подходит именно сочетание черного и красного.

Телец

Тельцы стараются формировать гардероб из дорогих, качественных и неброских вещей. Им не по душе перебор с аксессуарами: один, но достойный –– и непременно крупный –– браслет лучше отряда запонок, булавок, часов и ожерелий. Телец чувствует себя комфортно в вещах приглушенных цветов, яркость не для них. Зато Тельцам нравятся (и очень идут) декольте и одежда, подчеркивающая фигуру.

Близнецы

Размер гардероба Близнецов зависит только от их финансовых возможностей, потому что желание его пополнять у них есть всегда. Эклектика, эксперименты, свежайшие тренды –– фантазия и энтузиазм Близнецов безграничны. В их шкафах вы найдете все, от вечерних нарядов до чего-то невообразимого. Сегодня пиджак соседствует с велосипедками и кроссовками, завтра –– с изящной, женственной юбкой, послезавтра –– с простыми джинсами из категории «на каждый день». Настроение Близнецов меняется постоянно, стили, соответственно, тоже. При этом в их гардеробе есть пара вещей-фаворитов, с которыми они надолго не расстаются. Как тот самый пиджак.

Рак

Раки открывают мир моды и стиля позже других и спешно нагоняют упущенное. Им нравится быть на острие атаки, одеваться с учетом последних тенденций. Впрочем, многие вещи они носят не один год, просто потому, что привыкли и полюбили. Представители этого знака равнодушны к аксессуарам, а еще им сложно выбрать головные уборы и отказаться от джинсов в пользу юбок и платьев. Иногда Раки чувствуют свой возраст, но это их не беспокоит и на общем стиле не отражается.

Лев

Классика –– принципиальный выбор Львов. Они знают, что обладают врожденным чувством строгого стиля, и не готовы рисковать, сильно выходя за его границы. Лев следит за тем, что происходит с модой, долго анализирует и лишь потом позволяет заимствовать что-то актуальное. Брючную пару с кроссовками Лев наденет последним на планете, но это будет поистине королевский выход. Аристократизма Львам добавляет и страсть к украшениям –– страсть, которую они способны контролировать, не превращаясь в новогодние елки.

Дева