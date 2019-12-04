Быстро и пальчики оближешь! Экспресс-хачапури к завтраку на сковороде

Ингредиенты

✓ Сыр твердый (тертый) — 200 г

✓ Яйцо — 2 шт

✓ Мука — 2 ст.л.

✓ Кефир (или сметана) — 200 мл

✓ Зелень (по вкусу)

Рецепт приготовления

Все очень просто! В миску выкладываем одновременно все ингредиенты: тертый сыр, яйца, муку, кефир. При желании можете добавить немного зелени. Все перемешиваем ложкой. Разогреваем сковородку и наливаем немного растительного масла. Очень вкусно жарить на сливочном масле.

Выкладываем наше тесто на сковороду и уменьшаем огонь. Накрываем крышкой и жарим минут 7-10. Затем переворачиваем лепешку и жарим уже без крышки еще минут 5.