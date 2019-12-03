Как понять мужчину? Об этом на встрече с читателями в Таллинне расскажет писатель Андрей Клеверин

6 декабря в книжном магазине MnogoKnig в ТЦ Т1 Mall Of Tallinn в 19.00 состоится встреча с автором этой полезной книги Андреем Клевериным. Гость книжного магазина — семьянин с 20-летним стажем, отец пятерых сыновей, обладатель премии Инстапапа 2017 и успешный IT-предприниматель Андрей Клеверин.

Андрей Клеверин по профессии и образованию — предприниматель в сфере информационных технологий. И как он сам говорит о себе, будучи человеком системным, он ясно и доступно излагает свои мысли, разбирает конкретные жизненные ситуации. И что самое ценное автор книги — мужчина, который раскрывает секреты счастливых отношений и логику мужского поведения и мышления. Он знает секрет семейного счастья не понаслышке, вот уже более 20 лет он живет со своей семьей в таких отношениях.

Обложка книги Андрея Клеверина ФОТО: Промо

Кому адресована эта книга?

Молодым девушкам, только начинающим отношения. Самая первая глава — выбор правильного мужчины и где его встретить. Мужской взгляд на гражданский брак и интимные отношения.

Женщинам в браке — вам также полезна эта книга. Как говорить с мужчинами о проблемах, как сохранить в партнере инстинкт охотника. Кто должен управлять семейным бюджетом. Что делать, если муж флиртует в соцсетях и как быть, если муж не уделяет время детям.

Женщинам в отношениях — вы найдете для себя много ответов. Как вести себя с мужчиной, не желающим вступить в брак. Отношения с женатым мужчиной и многое другое.

Актуально и предельно откровенно. Нет безвыходных ситуаций, а с такими книгами тем более.

Ждем вас на встрече 6 декабря в 19:00, где вы сами сможете задать вопросы автору, счастливому семьянину и отцу 5 детей.