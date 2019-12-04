Как не поправиться в праздники: шесть простых советов

«Пять минут на зубах и весь год на бедрах», — эту старую поговорку можно с полным правом назначить девизом новогодних каникул. Все такое вкусное, всего так много — как тут откажешься? Диетологи спешат обрадовать: отказываться необязательно! Но соблюдайте эти простые правила, чтобы за гастрономическое удовольствие не пришлось потом расплачиваться диетами и тренировками.

Ставьте на стол маленькие тарелки

Самый простой способ контролировать праздничное обжорство — поставить на стол тарелки меньшего, чем обычно, размера. Визуально порции будут казаться достаточными и даже избыточными, а на самом деле вы съедите меньше — точнее, ровно столько, сколько вам на самом деле нужно. Кстати, этот метод можно использовать не только в праздники!

Не садитесь за праздничный стол голодной

Особенно актуален этот совет для тех, кто планирует провести новогоднюю ночь в гостях. Старая традиция не есть весь день перед походом в гости уже неактуальна: наоборот, стоит придерживаться привычного режима питания — и тогда в гостях или дома вы не съедите лишнего. А еще — на голодный желудок очень просто соблазниться вредными закусками!

Не сидите все время

Праздничные застолья обычно длятся долго и если все это время провести, сидя за столом, можно не только поправиться, но и перегрузить свой организм. Делайте перерывы, выходите из-за стола — чтобы помочь убрать грязную посуду, поболтать с кем-то, кто сидит далеко от вас, потанцевать. Словом, крутитесь, как хотите, но не сидите все время!

Сократите количество кофеина

В новогодние праздники мы и без того сильно нарушаем привычный режим сна — и это может сказаться не только на нашем здоровье, но и на фигуре. Мы не будем даже пытаться вам советовать ложиться спать и вставать пораньше (хотя это и не такая плохая идея), но хотя бы постарайтесь не пить много кофе и чая. И, конечно же, по возможности откажитесь от сладких напитков и газировки — это такие же враги вашей фигуры, как салатики с майонезом!

Боритесь со стрессом

Праздники — это не только радость, но и стресс. Подготовка, подарки, суета — все это заставляет нас серьезно нервничать и вообще-то создает неслабую нагрузку. А стресс, как ни крути, одна из самых популярных причин лишнего веса: стрессовый гормон кортизол мало того, что заставляет нас выбирать вредную еду, еще и замедляет метаболизм. Поэтому не забывайте в праздничной круговерти о себе и своем спокойствии: обязательно выделяйте время для спокойной прогулки, медитации и теплой расслабляющей ванны.

Спите достаточно