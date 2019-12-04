Налево уйдет: среди каких знаков зодиака больше всего изменщиков

Давай мы сразу уточним: нет, ты не сможешь определить, изменяет тебе твой бойфренд или нет, полагаясь исключительно на его знак Зодиака. И вообще, мы за доверие в отношениях. И еще не надо кричать ему: «Тут написано, что все Раки — лжецы и изменники! Я так и знала, немедленно собирай вещи и выметайся!» Не надо так делать, хорошо?

Ладно, откуда дровишки. С сайта знакомств для женатых мужчин и замужних женщин IllicitEncounters.com, которые не прочь завести интрижку на стороне. Администраторы сайта опросили 180 тыс. своих подписчиков и узнали их знаки зодиака. Надо сказать, процентное соотношение между знаками получилось весьма смазанным. То есть все, конечно, были бы в шоке, окажись 90% изменщиков, скажем, Скорпионами (но кто удивился бы, правда?), но в топе оказались только 16-процентные Козероги.

Да, именно Козероги забрались на самый верх этой адюльтерной таблицы, отхватив себе 16% от всех изменщиков. Довольно близко к ним, с небольшим отрывом (13%), находятся Весы. Наверное, потому, что никак не могут определиться, кто им по душе: примерный семьянин из вон тот бас-гитарист из рок-группы.

А теперь о хорошем. Какие же знаки вошли в категорию самых верных и преданных? Во‑первых, Стрельцы, только 4% из них, согласно опросу, склонны к изменам постоянным партнерам. Недалеко ушли Водолеи (5%) и Рыбы (5%).

Полностью таблица вероятностей выглядит так:

Козерог — 16%

Весы — 13%

Рак — 11%

Телец — 9%

Близнецы — 8%

Лев — 8%

Скорпион — 8%

Овен — 7%

Дева — 6%

Рыбы — 5%

Водолей — 5%

Стрелец — 4%