Налево уйдет: среди каких знаков зодиака больше всего изменщиков

Можно ли предсказать, насколько верным будет ваш партнер, зная лишь его знак зодиака? Конечно нет. Но статистика всё равно стоит того, чтобы на нее взглянуть. Кто же у нас тут самый «гулящий»?
Давай мы сразу уточним: нет, ты не сможешь определить, изменяет тебе твой бойфренд или нет, полагаясь исключительно на его знак Зодиака. И вообще, мы за доверие в отношениях. И еще не надо кричать ему: «Тут написано, что все Раки — лжецы и изменники! Я так и знала, немедленно собирай вещи и выметайся!» Не надо так делать, хорошо?
Ладно, откуда дровишки. С сайта знакомств для женатых мужчин и замужних женщин IllicitEncounters.com, которые не прочь завести интрижку на стороне. Администраторы сайта опросили 180 тыс. своих подписчиков и узнали их знаки зодиака. Надо сказать, процентное соотношение между знаками получилось весьма смазанным. То есть все, конечно, были бы в шоке, окажись 90% изменщиков, скажем, Скорпионами (но кто удивился бы, правда?), но в топе оказались только 16-процентные Козероги.
Да, именно Козероги забрались на самый верх этой адюльтерной таблицы, отхватив себе 16% от всех изменщиков. Довольно близко к ним, с небольшим отрывом (13%), находятся Весы. Наверное, потому, что никак не могут определиться, кто им по душе: примерный семьянин из вон тот бас-гитарист из рок-группы.
А теперь о хорошем. Какие же знаки вошли в категорию самых верных и преданных? Во‑первых, Стрельцы, только 4% из них, согласно опросу, склонны к изменам постоянным партнерам. Недалеко ушли Водолеи (5%) и Рыбы (5%).
Полностью таблица вероятностей выглядит так:
- Козерог — 16%
- Весы — 13%
- Рак — 11%
- Телец — 9%
- Близнецы — 8%
- Лев — 8%
- Скорпион — 8%
- Овен — 7%
- Дева — 6%
- Рыбы — 5%
- Водолей — 5%
- Стрелец — 4%
Администратор сайта так прокомментировал полученные цифры: «Козероги — это земной знак, они очень приземленные и практичные. И если их брачный партнер не дает им всего, что им нужно, они легко могут завести любовника или любовницу, чтобы возместить недостающее. Кроме этого, Козероги прекрасно хранят секреты, так что их довольно сложно раскусить. В то же время Стрельцы — это знак огня, они очень независимы. Однажды приняв решение, они склонны придерживаться его. Может показаться, что как знак огня, Стрелец будет более склонен к внебрачным авантюрам, но на самом деле этот же огонь делает их упрямыми и верными».