Смотри, в каких странах разрешено многомужество

Тибет

В Тибете за невесту положено платить выкуп. Обычно в семьях несколько сыновей, и их родители материально не потянут обеспечить женой каждого из детей. Поэтому выход один — заплатить выкуп единожды. Так, женщина становится женой сразу для нескольких мужчин.

Формально девушка выходит замуж за старшего из сыновей. Однако, на деле она состоит в супружеских отношениях со всеми братьями. Когда младшие становятся совершеннолетними, они тоже могут претендовать на эту женщину. В качестве жены родители стараются найти девушку средних лет, чтобы она подошла всем сыновьям.

Отцом всех детей, рожденных в этом браке становится старший из братьев. Если он умирает, то отцовство переходит к следующему по старшинству.

Меланезия

В этом месте женщина может выбрать одного мужчину для отцовства, а другого для занятий любовью. Родившиеся дети остаются жить с матерью и воспитываются братьями женщины. При том, что отцы не принимают участия в воспитании, они могут их навещать и общаться.

Меланезийцы практикуют такой подход из-за собственных верований. Они убеждены, что мужчина вообще не принимает участие в зачатии ребенка, так как этот акт имеет исключительно духовный характер. Что касается интимных отношений, то для них это только способ получения удовольствия.

Нигерия