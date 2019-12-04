Как готовить луковый суп для похудения: пять правильных рецептовх

За счет жидкости и большого количества овощей те, кто хочет избавиться от лишних киллограммов, практически не испытывают чувства голода в течение дня.

Основные принципы диетического питания

Авторами модной системы питания считаются французы. Именно в их кухне это блюдо считается национальным и пользуется популярностью. Луковый суп для похудения на 8—10 кг (именно столько можно скинуть за пару недель) необходимо есть около 3—4 раз в день с промежутком в среднем по 3 часа. Кроме того, разрешается употреблять:

фрукты (кроме бананов и винограда);

любые овощи;

нежирные виды мяса (курицу, индейку, говядину);

полезные жиры (нерафинированные масла, орехи и семена).

Необходимо выпивать не менее 2—2,5 литров чистой воды без газа. Также допустимы чаи и травяные отвары, иногда кофе (но не более 2 раз в день!).

Исключены следующие категории продуктов: жирные молочные; алкогольные и газированные напитки; сахар и любые продукты с его содержанием.

1. Луковый суп: рецепт классический французский для похудения

Нужно взять:

1 кг репчатого лука;

1 л овощного бульона;

150 г твердого сыра;

100 г багета для гренок;

1 ст. л. сливочного масла;

соль и черный перец по вкусу.

Калорийность: около 90 ккал на 100 г.

Лук очищают от шелухи и режут полукольцами. В кастрюле с толстыми стенками растапливают сливочное масло , после чего туда отправляют лук обжариваться в течение 15—20 минут. За это время он должен полностью покрыться хрустящей карамельной корочкой.

После этого в кастрюлю заливается горячий овощной бульон и добавляются приправы. После закипания суп выключают и дают немного настояться. Подают с натертым твердым сыром и гренками.

Важно: чтобы сделать классический вариант более диетическим, замени сливочное масло на менее вредное оливковое, возьми сыр с низким процентом жирности (около 20%), а вместо багета - кусочек цельнозернового хлеба (или вариант с отрубями).

2. С луком и сельдереем

Для приготовления тебе понадобится:

2 л овощного бульона или чистой воды;

2 луковицы репчатого лука;

300 г картофеля;

400 г сельдерея;

2 средние морковки;

1—2 болгарских перца;

1 ч. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Калорийность: около 60 ккал на 100 г.

Вскипяти воду или разогрей бульон. Картофель очисти от кожуры и нарежь небольшими кубиками. Отправь вариться в кипящей воде. Лук очисти от кожуры и нарежь кубиками. Разогрей на сковороде оливковое масло и отправляй кубики обжариваться на нем до золотистой корочки. Позже туда же добавь очищенную и нарезанную морковь, а также нашинкованный сельдерей.

Через 10 минут после картошки переложи все компоненты из сковороды в кастрюлю. Далее нарежь небольшими кусочками болгарский перец и добавь его в суп. Вари 5—10 минут, добавь соль и специи.

3. Суп из лука-порея для похудения

Для приготовления возьми: