Как готовить луковый суп для похудения: пять правильных рецептовх

Диету на луковом супе для похудения практикуют многие: она отлично подходит как для теплого, так и в холодного времени года - горячий бульон отлично согревает, советует «Лиза».
За счет жидкости и большого количества овощей те, кто хочет избавиться от лишних киллограммов, практически не испытывают чувства голода в течение дня.
Основные принципы диетического питания
Авторами модной системы питания считаются французы. Именно в их кухне это блюдо считается национальным и пользуется популярностью. Луковый суп для похудения на 8—10 кг (именно столько можно скинуть за пару недель) необходимо есть около 3—4 раз в день с промежутком в среднем по 3 часа. Кроме того, разрешается употреблять:
- фрукты (кроме бананов и винограда);
- любые овощи;
- нежирные виды мяса (курицу, индейку, говядину);
- полезные жиры (нерафинированные масла, орехи и семена).
Необходимо выпивать не менее 2—2,5 литров чистой воды без газа. Также допустимы чаи и травяные отвары, иногда кофе (но не более 2 раз в день!).
Исключены следующие категории продуктов: жирные молочные; алкогольные и газированные напитки; сахар и любые продукты с его содержанием.
1. Луковый суп: рецепт классический французский для похудения
Нужно взять:
- 1 кг репчатого лука;
- 1 л овощного бульона;
- 150 г твердого сыра;
- 100 г багета для гренок;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- соль и черный перец по вкусу.
Калорийность: около 90 ккал на 100 г.
Лук очищают от шелухи и режут полукольцами. В кастрюле с толстыми стенками растапливают сливочное масло , после чего туда отправляют лук обжариваться в течение 15—20 минут. За это время он должен полностью покрыться хрустящей карамельной корочкой.
После этого в кастрюлю заливается горячий овощной бульон и добавляются приправы. После закипания суп выключают и дают немного настояться. Подают с натертым твердым сыром и гренками.
Важно: чтобы сделать классический вариант более диетическим, замени сливочное масло на менее вредное оливковое, возьми сыр с низким процентом жирности (около 20%), а вместо багета - кусочек цельнозернового хлеба (или вариант с отрубями).
2. С луком и сельдереем
Для приготовления тебе понадобится:
- 2 л овощного бульона или чистой воды;
- 2 луковицы репчатого лука;
- 300 г картофеля;
- 400 г сельдерея;
- 2 средние морковки;
- 1—2 болгарских перца;
- 1 ч. л. оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Калорийность: около 60 ккал на 100 г.
Вскипяти воду или разогрей бульон. Картофель очисти от кожуры и нарежь небольшими кубиками. Отправь вариться в кипящей воде. Лук очисти от кожуры и нарежь кубиками. Разогрей на сковороде оливковое масло и отправляй кубики обжариваться на нем до золотистой корочки. Позже туда же добавь очищенную и нарезанную морковь, а также нашинкованный сельдерей.
Через 10 минут после картошки переложи все компоненты из сковороды в кастрюлю. Далее нарежь небольшими кусочками болгарский перец и добавь его в суп. Вари 5—10 минут, добавь соль и специи.
3. Суп из лука-порея для похудения
Для приготовления возьми:
- 1 л бульона или воды;
- 1 репчатый лук;
- 300 г лука-порея;
- 2 средние морковки;
- 1 ч. л. растительного масла;
- небольшой пучок петрушки;
- соль и черный перец по вкусу.
Калорийность: около 50 ккал на 100 г.
Поставь бульон или воду закипать, а в это время нашинкуй оба вида лука и морковь и слегка обжарь их на сковороде. Затем переложи все компоненты в бульон и вари 10—15 минут. Добавь мелко нарезанную петрушку и специи.
4. Луковый крем-суп
Необходимо взять:
- 700 г лука-порея;
- 700 г картофеля;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 л чистой воды;
- немного соли и черного перца по вкусу.
Калорийность: около 80 ккал на 100 г.
Картофель вымой и очисти, нарежь маленькими кубиками. Лук-порей вымой и нарежь небольшими кусками. Чеснок очисти от кожицы и мелко нарежь. Все компоненты положи в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Вари в течение 25—30 минут, пока картофель не станет мягким.
Включи блендер и взбей все компоненты до однородности, чтобы получилось пюре. Добавь перец и другие приправы по вкусу. Для разнообразия можешь добавить тыквенные семена или орехи.
5. Итальянский луковый суп: рецепт для похудения
Тебе понадобится:
- 200 г лука-порея;
- 100 г репчатого лука;
- 2 л воды;
- 300 г картофеля;
- 100 г моркови;
- 100 цельнозерновой пасты;
- 100 г цветной капусты;
- 200 г белой фасоли;
- 200 г кабачков;
- 70 г сельдерея;
- 1 ст. л. оливкового масла ;
- розмарин;
- петрушка;
- черный молотый перец;
- чеснок;
- лавровый лист;
- мускатный орех;
- соль по вкусу.
Калорийность: около 100 ккал на 100 г.
Все овощи необходимо вымыть, очистить от кожуры и семян, а затем порезать небольшими кубиками. Розмарин и лавровый лист связывают в небольшой пучок или кладут в марлевый мешочек, чтобы потом проще было достать из супа. Зелень необходимо мелко нарезать, а чеснок натереть на терке.
В кипящую воду положи фасоль, картофель цветную капусту и мешочек со специями. В оливковом масле начни обжаривать морковь, сельдерей, лук. После того, как овощи потушатся в течение 5—10 минут, переложи их в основную кастрюлю. За 10 минут до готовности положи в суп кабачки и пасту. За 5 минут до выключения добавь все остальные специи и соль.
Рекомендации по приготовлению
Классический луковый суп для похудения, правильный рецепт которого был придуман во Франции, у каждой хозяйки так или иначе претерпевает значительные изменения. Однако есть ряд ингредиентов, которые точно не стоит класть, если хочешь похудеть:
- бульонные кубики (если хочется разнообразить вкус, приготовь его на простом курином или говяжьем бульоне, используя нежирное мясо);
- сливки и жирные сыры (с такими компонентами блюдо будет вкуснее, но и калорийность возрастет в разы);
- замороженные овощи (готовое блюдо существенно потеряет во вкусе);
- крупы (калорийность будет выше нормы).
Размер овощей не играет роли - если любишь крем-суп, можешь смешать все ингредиенты в блендере. Также старайся выбирать овощи по сезону: в них больше витаминов.