Ср, 4.12.2019

Как готовить луковый суп для похудения: пять правильных рецептовх

Луковый суп. Иллюстративное фото

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Диету на луковом супе для похудения практикуют многие: она отлично подходит как для теплого, так и в холодного времени года - горячий бульон отлично согревает, советует «Лиза»​.

За счет жидкости и большого количества овощей те, кто хочет избавиться от лишних киллограммов, практически не испытывают чувства голода в течение дня. 

Основные принципы диетического питания

Авторами модной системы питания считаются французы. Именно в их кухне это блюдо считается национальным и пользуется популярностью. Луковый суп для похудения на 8—10 кг (именно столько можно скинуть за пару недель) необходимо есть около 3—4 раз в день с промежутком в среднем по 3 часа. Кроме того, разрешается употреблять:

  • фрукты (кроме бананов и винограда);
  • любые овощи;
  • нежирные виды мяса (курицу, индейку, говядину);
  • полезные жиры (нерафинированные масла, орехи и семена).

Необходимо выпивать не менее 2—2,5 литров чистой воды без газа. Также допустимы чаи и травяные отвары, иногда кофе (но не более 2 раз в день!).

Исключены следующие категории продуктов: жирные молочные; алкогольные и газированные напитки; сахар и любые продукты с его содержанием.

1. Луковый суп: рецепт классический французский для похудения

Нужно взять:

  • 1 кг репчатого лука;
  • 1 л овощного бульона;
  • 150 г твердого сыра;
  • 100 г багета для гренок;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • соль и черный перец по вкусу.

Калорийность: около 90 ккал на 100 г.

Лук очищают от шелухи и режут полукольцами. В кастрюле с толстыми стенками растапливают сливочное масло , после чего туда отправляют лук обжариваться в течение 15—20 минут. За это время он должен полностью покрыться хрустящей карамельной корочкой.

После этого в кастрюлю заливается горячий овощной бульон и добавляются приправы. После закипания суп выключают и дают немного настояться. Подают с натертым твердым сыром и гренками.

Важно: чтобы сделать классический вариант более диетическим, замени сливочное масло на менее вредное оливковое, возьми сыр с низким процентом жирности (около 20%), а вместо багета - кусочек цельнозернового хлеба (или вариант с отрубями).

2. С луком и сельдереем

Для приготовления тебе понадобится:

  • 2 л овощного бульона или чистой воды;
  • 2 луковицы репчатого лука;
  • 300 г картофеля;
  • 400 г сельдерея;
  • 2 средние морковки;
  • 1—2 болгарских перца;
  • 1 ч. л. оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Калорийность: около 60 ккал на 100 г.

Вскипяти воду или разогрей бульон. Картофель очисти от кожуры и нарежь небольшими кубиками. Отправь вариться в кипящей воде. Лук очисти от кожуры и нарежь кубиками. Разогрей на сковороде оливковое масло и отправляй кубики обжариваться на нем до золотистой корочки. Позже туда же добавь очищенную и нарезанную морковь, а также нашинкованный сельдерей.

Через 10 минут после картошки переложи все компоненты из сковороды в кастрюлю. Далее нарежь небольшими кусочками болгарский перец и добавь его в суп. Вари 5—10 минут, добавь соль и специи.

3. Суп из лука-порея для похудения

Для приготовления возьми:

  • 1 л бульона или воды;
  • 1 репчатый лук;
  • 300 г лука-порея;
  • 2 средние морковки;
  • 1 ч. л. растительного масла;
  • небольшой пучок петрушки;
  • соль и черный перец по вкусу.

Калорийность: около 50 ккал на 100 г.

Поставь бульон или воду закипать, а в это время нашинкуй оба вида лука и морковь и слегка обжарь их на сковороде. Затем переложи все компоненты в бульон и вари 10—15 минут. Добавь мелко нарезанную петрушку и специи.

4. Луковый крем-суп

Необходимо взять:

  • 700 г лука-порея;
  • 700 г картофеля;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 л чистой воды;
  • немного соли и черного перца по вкусу. 

Калорийность: около 80 ккал на 100 г.

Картофель вымой и очисти, нарежь маленькими кубиками. Лук-порей вымой и нарежь небольшими кусками. Чеснок очисти от кожицы и мелко нарежь. Все компоненты положи в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Вари в течение 25—30 минут, пока картофель не станет мягким.

Включи блендер и взбей все компоненты до однородности, чтобы получилось пюре. Добавь перец и другие приправы по вкусу. Для разнообразия можешь добавить тыквенные семена или орехи.

5. Итальянский луковый суп: рецепт для похудения

Тебе понадобится:

  • 200 г лука-порея;
  • 100 г репчатого лука;
  • 2 л воды;
  • 300 г картофеля;
  • 100 г моркови;
  • 100 цельнозерновой пасты;
  • 100 г цветной капусты;
  • 200 г белой фасоли;
  • 200 г кабачков;
  • 70 г сельдерея;
  • 1 ст. л. оливкового масла ;
  • розмарин;
  • петрушка;
  • черный молотый перец;
  • чеснок;
  • лавровый лист;
  • мускатный орех;
  • соль по вкусу.

Калорийность: около 100 ккал на 100 г.

Все овощи необходимо вымыть, очистить от кожуры и семян, а затем порезать небольшими кубиками. Розмарин и лавровый лист связывают в небольшой пучок или кладут в марлевый мешочек, чтобы потом проще было достать из супа. Зелень необходимо мелко нарезать, а чеснок натереть на терке.

В кипящую воду положи фасоль, картофель цветную капусту и мешочек со специями. В оливковом масле начни обжаривать морковь, сельдерей, лук. После того, как овощи потушатся в течение 5—10 минут, переложи их в основную кастрюлю. За 10 минут до готовности положи в суп кабачки и пасту. За 5 минут до выключения добавь все остальные специи и соль.

Рекомендации по приготовлению

Классический луковый суп для похудения, правильный рецепт которого был придуман во Франции, у каждой хозяйки так или иначе претерпевает значительные изменения. Однако есть ряд ингредиентов, которые точно не стоит класть, если хочешь похудеть:

  • бульонные кубики (если хочется разнообразить вкус, приготовь его на простом курином или говяжьем бульоне, используя нежирное мясо);
  • сливки и жирные сыры (с такими компонентами блюдо будет вкуснее, но и калорийность возрастет в разы);
  • замороженные овощи  (готовое блюдо существенно потеряет во вкусе);
  • крупы (калорийность будет выше нормы).

Размер овощей не играет роли - если любишь крем-суп, можешь смешать все ингредиенты в блендере. Также старайся выбирать овощи по сезону: в них больше витаминов.

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