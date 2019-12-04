Курица, фаршированная рисом и сухофруктами: «разобьет сердце» не одному гурману!

Фаршированная курица — это необычно, очень празднично и невообразимо вкусно, а готовится достаточно быстро и нетрудно.
Время подготовки - 1 ч
Время приготовления - 1 ч
Общее время приготовления - примерно 2 ч
Ингредиенты
Курица - 1 штука
Рис - 150 г
Курага - 50 г
Изюм - 50 г
Апельсин - 1 штука
Тимьян - 4 стебля
Мед жидкий - 2 столовые ложки
Масло сливочное - 2 столовые ложки
Перец чили - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Способ приготовления
Духовку разогреть до 200 градусов. Приготовить начинку. Для этого отварить рис до полуготовности (около 20 минут), откинуть на сито.
Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить.
С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина порезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать вместе рис, сухофрукты и апельсин
Курицу вымыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой.
Заколоть брюшко курицы зубочистками или зашить нитью, ножки связать нитью.
Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать.
Силиконовой кистью как следует смазать курицу соусом и поставить в духовку.
Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать курицу образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если в некоторых местах курица станет подгорать, то ее нужно накрыть фольгой. Готовую курицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей.