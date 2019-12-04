Курица, фаршированная рисом и сухофруктами: «разобьет сердце» не одному гурману!

Количество порций - 4

Время подготовки - 1 ч

Время приготовления - 1 ч

Общее время приготовления - примерно 2 ч

Ингредиенты

Курица - 1 штука

Рис - 150 г

Курага - 50 г

Изюм - 50 г

Апельсин - 1 штука

Тимьян - 4 стебля

Мед жидкий - 2 столовые ложки

Масло сливочное - 2 столовые ложки

Перец чили - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец молотый - по вкусу

Способ приготовления

Духовку разогреть до 200 градусов. Приготовить начинку. Для этого отварить рис до полуготовности (около 20 минут), откинуть на сито.

Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить.

С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина порезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать вместе рис, сухофрукты и апельсин

Курицу вымыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой.

Заколоть брюшко курицы зубочистками или зашить нитью, ножки связать нитью.

Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать.

Силиконовой кистью как следует смазать курицу соусом и поставить в духовку.