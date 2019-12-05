Шеф-повар «Адской кухни» и «На ножах» поделился секретом фирменного оливье

По словам шеф-повара, "тазик оливье" уже никто не делает, готовый салат может продержаться двое суток, максимум 72 часа.

Ивлев отмечает, что есть много рецептов легче, чем оливье, и остановиться на чём-то одном сложно. Например, во Франции добавляют вместо картофеля листья салата, а также мясо перепёлки, от чего блюдо становится легче.

Шеф-повар также поделился своим секретом, который позволяет сделать вкус привычного салата интереснее.

Я всегда советую добавлять в майонез каплю сливочного хрена. Если вы замешиваете с языком, [салат] получается безумно вкусный и нетрадиционный,

— рассказал Ивлев.