Шеф-повар «Адской кухни» и «На ножах» поделился секретом фирменного оливье

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал о своём фирменном рецепте новогоднего салата оливье, пишет Лайф.
По словам шеф-повара, "тазик оливье" уже никто не делает, готовый салат может продержаться двое суток, максимум 72 часа.
Ивлев отмечает, что есть много рецептов легче, чем оливье, и остановиться на чём-то одном сложно. Например, во Франции добавляют вместо картофеля листья салата, а также мясо перепёлки, от чего блюдо становится легче.
Шеф-повар также поделился своим секретом, который позволяет сделать вкус привычного салата интереснее.
Я всегда советую добавлять в майонез каплю сливочного хрена. Если вы замешиваете с языком, [салат] получается безумно вкусный и нетрадиционный,
— рассказал Ивлев.
Чтобы сделать оливье более питательным и ценным по содержанию, Константин рекомендует добавить такие продукты, как чиа и киноа.