Шеф-повар Константин Ивлев поделился секретом фирменного оливье

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал о своём фирменном рецепте новогоднего салата оливье. Также он объяснил, стоит ли удешевлять блюда в связи с повышением стоимости ингредиентов, сообщает телеканал 360.

Каждый продукт имеет свой срок годности, напомнил шеф-повар, и более низкая цена не означает, что он "проживёт дольше". По его словам, «тазик оливье» уже никто не делает, готовый салат может продержаться двое суток, максимум 72 часа.

Ивлев отмечает, что есть много рецептов легче, чем оливье, и остановиться на чём-то одном сложно. Например, во Франции добавляют вместо картофеля листья салата, а также мясо перепелки, от этого блюдо становится легче.

Шеф-повар также поделился своим секретом, который позволяет сделать вкус привычного салата интереснее.

Я всегда советую добавлять в майонез каплю сливочного хрена. Если вы замешиваете с языком, [салат] получается безумно вкусный и нетрадиционный,

— рассказал Ивлев.