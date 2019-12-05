Чт, 5.12.2019

Первая помощь при инсульте: что важно сделать до приезда скорой помощи

Инсульт. Фото иллюстративное

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, которое характеризуется внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов и может даже привести к смерти больного, пишет Сегодня.

Первые симптомы инсульта

  • Внезапная и очень сильная головная боль
  • Онемение рук, ног, лица или даже паралич
  • Нарушение зрения
  • Нарушение координации, равновесия и головокружение

Как распознать инсульт

Медики рекомендуют запомнить три основных способа, как распознать инсульт: улыбнись-заговори-подними руки.

  1. Сначала попросите человека улыбнуться – если у него инсульт, то улыбка получиться кривой из-за того, что мышцы одной стороны лица работают хуже.
  2. Затем обратите внимание на речь человека, попросите его назвать свое имя – если у человека инсульт, он не сможет внятно сказать даже свое имя.
  3. Попросите человека поднять обе руки одновременно – если у человека инсульт, он попросту не сможет выполнить это задание из-за того, что одна сторона тела слушается хуже.

Действия до приезда скорой помощи

  1. Первое, что необходимо сделать, – уложить больного так, чтобы голова и верхняя часть туловища были приподняты. Расстегните воротник, чтобы облегчить дыхание, а также обеспечьте доступ свежего воздуха, открыв окно.
  2. Если больного мучает тошнота и рвота, необходимо повернуть его голову набок и очистить полость рта платком.
  3. Если есть возможность, необходимо измерить артериальное давление больного – если оно повышено, дать соответствующее лекарство или хотя бы просто опустить ноги пострадавшего в теплую воду.

Что категорически нельзя делать при инсульте

  • Категорически запрещено переносить больного во время приступа. Если вы не можете нащупать у него пульс, чувствуете, что остановилось сердце и прекратилось дыхание, нужно срочно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
  • Кроме того, в остром периоде инсульта нельзя принимать сосудорасширяющие средства из-за того, что они действуют не на поврежденные участки мозга, а на здоровые. В результате чего кровь поступает туда, в то время как в поврежденных участках еще больше усугубляется кислородное голодание.
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