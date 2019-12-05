Первая помощь при инсульте: что важно сделать до приезда скорой помощи

Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, которое характеризуется внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов и может даже привести к смерти больного, пишет Сегодня.
Первые симптомы инсульта
- Внезапная и очень сильная головная боль
- Онемение рук, ног, лица или даже паралич
- Нарушение зрения
- Нарушение координации, равновесия и головокружение
Как распознать инсульт
Медики рекомендуют запомнить три основных способа, как распознать инсульт: улыбнись-заговори-подними руки.
- Сначала попросите человека улыбнуться – если у него инсульт, то улыбка получиться кривой из-за того, что мышцы одной стороны лица работают хуже.
- Затем обратите внимание на речь человека, попросите его назвать свое имя – если у человека инсульт, он не сможет внятно сказать даже свое имя.
- Попросите человека поднять обе руки одновременно – если у человека инсульт, он попросту не сможет выполнить это задание из-за того, что одна сторона тела слушается хуже.
Действия до приезда скорой помощи
- Первое, что необходимо сделать, – уложить больного так, чтобы голова и верхняя часть туловища были приподняты. Расстегните воротник, чтобы облегчить дыхание, а также обеспечьте доступ свежего воздуха, открыв окно.
- Если больного мучает тошнота и рвота, необходимо повернуть его голову набок и очистить полость рта платком.
- Если есть возможность, необходимо измерить артериальное давление больного – если оно повышено, дать соответствующее лекарство или хотя бы просто опустить ноги пострадавшего в теплую воду.
Что категорически нельзя делать при инсульте
- Категорически запрещено переносить больного во время приступа. Если вы не можете нащупать у него пульс, чувствуете, что остановилось сердце и прекратилось дыхание, нужно срочно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
- Кроме того, в остром периоде инсульта нельзя принимать сосудорасширяющие средства из-за того, что они действуют не на поврежденные участки мозга, а на здоровые. В результате чего кровь поступает туда, в то время как в поврежденных участках еще больше усугубляется кислородное голодание.