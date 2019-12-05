Полезно знать: как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных местах

Психолог пояснила, как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных местах.

Истерика – это реакция на внешние раздражители. Это та же бурная эмоция или совокупность нескольких. А над своим эмоциональным состоянием нужно работать и учить этому детей,

– поясняет эксперт.

Также это хороший способ манипуляций, отмечает Юлия, если ребенок уже такое пробовал и получилось получить желаемое через крик.

Самый лучший способ избежать эмоциональных всплесков в людных местах – это установленное правило: "Скажи, чего ты хочешь, и мы всегда это можем обсудить,

– говорит психолог.

При первых проявлениях громких реакций дома, как способ манипуляции, стоит напомнить ребенку, что "Мама или папа тебя плохо понимает, когда ты кричишь. Скажи спокойно и мы услышим друг друга". Если это звучало ранее в проблемных ситуациях, то такой метод будет эффективным вне дома, отмечает эксперт.

Истерики также случаются в кризисные возрастные периоды, когда больно, неудобно, когда испуг или просто непонятная ситуация для восприятия ее ребенком.

Нужно наблюдать за собой и отдавать себе отчет в том, что ребенок – это тоже личность, которая ищет опору во взрослом. Но у каждого есть свои границы близости и самостоятельности. Пренебрегая правилом "Взрослый – есть главным в семье" родители подвергают себя на большое количество неудобных ситуаций в общественных местах,

– поясняет Чемер.

Психолог говорит, что дети – это счастье, которое мы, родители, любим безусловно, но не нужно забывать, что маленький человек не всегда способен выразить словами свои проблемы, желания и требования.

То, что нельзя сказать словами, будет преподнесено эмоцией. И только родители могут пронаблюдать: когда, как, с какой периодичностью. И по какой причине возникают такие истерики,

– советует эксперт.

Стоит также отметить, что частые бурные истерики в возрасте после четырех лет могут быть симптомом задержки психического развития, что не поддается коррекции лишь фразой от мамы и папы.

Наблюдайте за своим чадом и показывайте пример, что словами всегда проще объяснить, чем криком,