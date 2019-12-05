Ринопластика – процедура, которая в первую очередь улучшает качество жизни, а потом уже внешность

Ринопластика – это нечто большее, чем эффективный способ кардинальной коррекции внешности, это хирургическая процедура, значительно влияющая на повседневную жизнь, ее положительное воздействие на качество жизни и на здоровье пациента неопровержимо.

Ринопластика, помимо внешности, улучшает дыхание, а следовательно – качество сна и заряд энергии во время бодрствования.

Лучшим доказательством этому являются цифры, поскольку в отличие от людей цифры не лгут и всегда говорят правду (если уметь считать). Среднестатистический человек спит 8 часов в сутки, это значит, что почти 230 000 часов, или примерно треть жизни, он проводит во сне. Если у человека нет проблем с дыханием (проблемы с пазухами, храп и т.д.), то сна ему требуется меньше и сон у него более качественный. А более качественный сон означает, в свою очередь, больше энергии и лучшее настроение во время бодрствования. Люди с хорошим настроением, понятное дело, более счастливые и, как правило, более уверены в себе, успешны и удовлетворены.

Таким образом, если существует операция, которая, учитывая все блага, оказывается поразительно выгодной (от 3800 € или в рассрочку от 103 € в месяц), то возникает вопрос, какую цену мы готовы заплатить за свой сон и качество жизни? Не инвестируя в свое здоровье, мы расплачиваемся плохим самочувствием, хотим мы этого или нет.

Благ, которые дарит ринопластика, несколько:

Растет уверенность в себе – повышение самооценки – главная причина, почему большинство людей решаются на ринопластику. Рост уверенности в себе вытекает из нескольких аспектов: улучшается внешний вид, повышается заряд энергии, улучшается качество сна – все это является частью более позитивной повседневной жизни. Улучшение дыхания – люди, долгое время страдающие из-за затрудненного дыхания, находят решение именно в ринопластике. Облегчение дыхания означает существенный приток энергии, на которую можно рассчитывать изо дня в день. Посттравматическая коррекция – идет ли речь о носе, сломанном в результате удара или падения, ринопластика помогает как улучшить внешний вид, дыхание, так и уменьшить боль, которую может вызывать травма. Зачастую травма сопровождается психологической нагрузкой. Если человек освобождается о того, что день ото дня при взгляде на себя в зеркало напоминает ему о травме, ему легче оставить негативный опыт в прошлом. Проблемы с придаточными пазухами носа – если нос постоянно забит, дыхание затруднено и болит голова, то именно ринопластика может избавить от всех перечисленных проблем. Люди, которые годами страдают от проблем, вязанных с придаточными пазухами носа, входят в число тех, кто отмечает самый большой положительный эффект от операции. Зачастую они говорят, что будто заново родились. Исправление ошибок – иногда случается, что выполненная операция не оправдывает ожиданий. В таком случае процедура производится повторно, чтобы достигнуть первоначальной цели. Чтобы этого избежать, нужно обращаться к лучшим специалистам в своей области. Коррекция врожденных дефектов – к сожалению, природа одаривает всех по-разному, и зачастую людям приходится самим решать вопросы со своей внешностью. Те, кто прибегает к ринопластике по этой причине, как правило, больше всех довольны результатами. Внешний вид – ринопластика способна значительно улучшить симметрию лица. Казалось бы, такая небольшая вещь, как нос, очень сильно меняет впечатление о лице человека в целом. Травля в школе – тема, ставшая в последнее время очень резонансной, является удивительно большой мотивацией для ринопластики. Когда твоя внешность отличается от других, это сильно затрудняет жизнь, особенно в переходном возрасте. Операция по коррекции носа может помочь в решении этой проблемы. Улучшение качества сна – храп часто становится поводом для шуток, однако в реальности он является признаком серьезного нарушения здоровья, обуславливающего чрезмерную усталость. Плохой сон не только плохо влияет на здоровье, но и обуславливает плохое настроение и нехватку энергии во время бодрствования. Уже одна только эта причина может стать достаточным мотивом для изменений. Упрощение продвижения по карьерной лестнице – доказано, что ринопластика повышает самооценку людей, что в свою очередь увеличивает шансы на успешную карьеру. При построении карьеры знания и умения, безусловно, важны, однако без уверенности в себе вы не сможете применить даже свои лучшие навыки.

В общем, ринопластика – это нечто большее, чем просто косметическая хирургия. Ринопластика – это одна из немногих процедур пластической хирургии, эффект от которой намного глубже, чем просто улучшение внешности, – она значительно улучшает качество жизни, причем за абсолютно небольшие деньги – среднестатистический житель Эстонии ежемесячно больше тратит на кофе. Однако нужно сказать, что важно доверять свой организм, свою внешность и здоровье только лучшим специалистам в своей области. В Эстонии одними из лучших считаются хирурги The Health Clinic. Богатый опыт в проведении операций по ринопластике имеет доктор Аэт Саартс. Зарегистрироваться на консультацию и убедиться в том, что процедура вам подходит, можно ЗДЕСЬ.