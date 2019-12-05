Милла Йовович показала большой живот и назвала дату родов

Итак, вот новая фотография моей беременности, роды будут через 9 недель. Мне становится все труднее передвигаться, но я рада сообщить, что с ребенком все отлично и беременность идет точно по расписанию. Я набрала почти столько же веса, сколько во время предыдущих беременностей (около 22 килограммов. Пока). Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как я делала это во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна,