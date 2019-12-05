Милла Йовович показала большой живот и назвала дату родов

Актриса Милла Йовович совсем скоро вновь станет мамой, она ждет третьего ребенка. Отметим, что до родов осталось приблизительно два месяца, так что уже в конце января — начале февраля Милла станет многодетной мамой, пишет Экспресс газета.
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Актриса поделилась в своем микроблоге новой фотографией, на которой продемонстрировала уже довольно большой живот и рассказала, как протекает ее беременность. По словам Йовович, она набрала уже 22 килограмма.
Итак, вот новая фотография моей беременности, роды будут через 9 недель. Мне становится все труднее передвигаться, но я рада сообщить, что с ребенком все отлично и беременность идет точно по расписанию. Я набрала почти столько же веса, сколько во время предыдущих беременностей (около 22 килограммов. Пока). Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как я делала это во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна,
— рассказала Милла.
Также Йовович очень рада тому, что во время беременности у нее выросла грудь, так как в обычной жизни она не может похвастать пышными формами.