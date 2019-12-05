Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью

Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша. Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!