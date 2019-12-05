Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью

Сегодня в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова большой праздник, их сыну Майклу исполняется один год, пишет Экспресс газета.
Одним из первых мальчика поздравил его отец Влад Топалов. Он опубликовал совместную фотографию с сыном и посвятил ему большой и трогательный пост.
Регина тоже не осталась в стороне и опубликовала в своем микроблоге неожиданно смелую фотографию, на которой позирует в красивом вечернем платье и при этом кормит подросшего сына грудью. Снимок она сопроводила поздравлением.
Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша. Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!
- написала Тодоренко под фотографией.
Большинство поклонников присоединяются к поздравлениям и желают Майклу всего самого наилучшего, однако некоторых немного шокировал смелый снимок Регины, на котором она продемонстрировала такой интимный для любой матери процесс.