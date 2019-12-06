Пт, 6.12.2019

Коктейль на Новый год 2020: «Мимоза» с ананасовым соком

ФОТО: Shutterstock

«Мимоза» – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

  • 40 мл водки
  • 40 мл ананасового сока
  • 30 мл апельсинового сока
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 4-5 листиков базилика
  • 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
  2. Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
  3. Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.
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