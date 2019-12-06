Коктейль на Новый год 2020: «Мимоза» с ананасовым соком

«Мимоза» – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.
Время приготовления:
10 минут
Ингредиенты:
- 40 мл водки
- 40 мл ананасового сока
- 30 мл апельсинового сока
- 15 мл лимонного сока
- 15 мл сахарного сиропа
- 4-5 листиков базилика
- 70-80 мл охлажденного шампанского или просекко
- Кубики льда
Способ приготовления:
- В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком.
- Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить.
- Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.