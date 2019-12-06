Коктейль на Новый год 2020: «Мимоза» с ананасовым соком

«Мимоза» – простой коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы повысить градус этого напитка, мы советуем добавить в него водку. А чтобы сделать вкус богаче, скомпоновать апельсиновый сок с ананасовым и лимонным.