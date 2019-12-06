Семья не главное в жизни: имена самых ненадежных мужчин для брака

Вадим

Вадим противоречивая и сложная личность. Ему сложно соответствовать общепринятым ценностям и правилам. С легкостью строит карьеру, и претворяет в жизнь самые смелые планы, тем самым отодвигая семью на задний план. В поисках своих идеалов может несколько раз сочетаться браком. Часто Вадим окунается в прошлое, вспоминая о своих упущенных возможностях и выгодах, пишет Рамблер.

Семён

Общение с обладателем этого имени уже сам по себе сложный процесс. Очень замкнутая, но эгоцентричная личность, ведь Семён слышит только себя. Обладатель этого имени ранимый, что позволяет ему легко обижаться, и долго избегать своих обидчиков. Избранницам Семёна крайне трудно ужиться с самовлюбленным и тщеславным парнем, и отчаявшись, они оставляют этого мужчину.

Роман