Секреты макияжа: как и чем быстрее оформить брови

Как и, главное, чем быстро накрасить брови, чтобы они выглядели естественно?
Визажист Янина Маркова показала, как правильно оформлять брови и какому косметическому продукту отдать предпочтение, передает 5-tv.
Какая косметика нужна для оформления бровей?
Брови можно оформить тенями, карандашом или специальной помадой. Янина советует выбрать компактные тени. Они бывают в разных оттенках: как для блондинок, так и для брюнеток.
Плюсы теней заключаются в том, что они не оставляют пятна в отличие от карандаша. Если он оставит полоску, то ее будет очень сложно растушевать,
— поделилась визажист.
Для фиксации бровей после нанесения теней, используйте любое фиксирующее средство с щеточкой. Желательно прозрачное.
Как правильно оформить брови?
Для того, чтобы начать красить брови, возьмите щеточку и зачешите их вниз, чтобы увидеть линию роста волосков. Затем с помощью плоской кисти начните наносить тени с зоны изгиба брови и плавно ведите к кончику. Движения должны быть легкими и растушевывающими.
Темный коричневый оттенок универсальный и подходит как для блондинок, которые любят чтобы брови были выразительными, так и для брюнеток,
— пояснила Янина.
После того, как кончик прокрашен, расчешите брови и начните заполнять тенями по линии роста волос. Начало брови следует заполнять цветом посветлее, также можно смешивать оттенки друг с другом. После того, как бровь полностью накрашена, не забудьте зафиксировать ее специальным гелем.