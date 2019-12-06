Секреты макияжа: как и чем быстрее оформить брови

Визажист Янина Маркова показала, как правильно оформлять брови и какому косметическому продукту отдать предпочтение, передает 5-tv.

Какая косметика нужна для оформления бровей?

Брови можно оформить тенями, карандашом или специальной помадой. Янина советует выбрать компактные тени. Они бывают в разных оттенках: как для блондинок, так и для брюнеток.

Плюсы теней заключаются в том, что они не оставляют пятна в отличие от карандаша. Если он оставит полоску, то ее будет очень сложно растушевать,

— поделилась визажист.

Для фиксации бровей после нанесения теней, используйте любое фиксирующее средство с щеточкой. Желательно прозрачное.

Как правильно оформить брови?

Для того, чтобы начать красить брови, возьмите щеточку и зачешите их вниз, чтобы увидеть линию роста волосков. Затем с помощью плоской кисти начните наносить тени с зоны изгиба брови и плавно ведите к кончику. Движения должны быть легкими и растушевывающими.

Темный коричневый оттенок универсальный и подходит как для блондинок, которые любят чтобы брови были выразительными, так и для брюнеток,

— пояснила Янина.