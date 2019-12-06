Звезда шоу «Дом-2» не хочет отправлять сына в детский сад из-за прививок

Экс-участница шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева и ее муж воспитывают сына Мирона. Мальчику скоро исполнится два. Звезда телестройки поделилась необычным взглядом на воспитание малыша, передает Dni.ru.
33-летняя Нелли Ермолаева не хочет отдавать наследника в сад. Экс-участница телестройки боится, что Мирон получит психологическую травму из-за нерадивых воспитателей или злых детей.
По словам Ермолаевой, она до сих пор с ужасом вспоминает свой опыт посещения дошкольных образовательных учреждений и постоянно натыкается на негативные отзывы о яслях и садах. Более того, звезда телестройки выступает против вакцинации, а это необходимое условие для зачисления в сад.
У меня остались не очень хорошие воспоминания о садике, я бы даже сказала психологическая травма. Итак, почему я не отдам туда Мирона? Я против того, что ребенка резко погружают в незнакомую среду, оставляют в зависимости от чужого взрослого человека в окружении толпы детей. Плюс в садах детишки друг от друга подхватывают вирусы и по кругу болеют,
— написала звезда шоу «Дом-2» в Instagram.
Звезда телестройки считает, что ее сыну необходим индивидуальный подход. Ермолаеву беспокоит, что воспитатели не будут уделять малышу достаточно внимания. Общий режим, установленный в образовательных учреждениях для дошколят, убивает в них индивидуальность.
В сон-час, как сейчас помню, не разрешали ходить в туалет. Нужно было дожидаться, когда все проснутся. А представляете, маленький ребенок, который очень хочет на горшок, и ему запрещают...,
— отметила Нелли.
«Вокруг очень много кружков, секций, в которых ребенок может развиваться и общаться со сверстниками. Организовать развивающие занятия по возрасту под силу любому педагогу, няне или самой маме. Когда же ребенок проводит большую часть времени не дома, понятие «семья» остается для него чем-то размытым, а это может отразиться на характере в будущем», – рассудила звезда шоу «Дом-2».