Звезда шоу «Дом-2» не хочет отправлять сына в детский сад из-за прививок

33-летняя Нелли Ермолаева не хочет отдавать наследника в сад. Экс-участница телестройки боится, что Мирон получит психологическую травму из-за нерадивых воспитателей или злых детей.

По словам Ермолаевой, она до сих пор с ужасом вспоминает свой опыт посещения дошкольных образовательных учреждений и постоянно натыкается на негативные отзывы о яслях и садах. Более того, звезда телестройки выступает против вакцинации, а это необходимое условие для зачисления в сад.

У меня остались не очень хорошие воспоминания о садике, я бы даже сказала психологическая травма. Итак, почему я не отдам туда Мирона? Я против того, что ребенка резко погружают в незнакомую среду, оставляют в зависимости от чужого взрослого человека в окружении толпы детей. Плюс в садах детишки друг от друга подхватывают вирусы и по кругу болеют,

— написала звезда шоу «Дом-2» в Instagram.

Звезда телестройки считает, что ее сыну необходим индивидуальный подход. Ермолаеву беспокоит, что воспитатели не будут уделять малышу достаточно внимания. Общий режим, установленный в образовательных учреждениях для дошколят, убивает в них индивидуальность.

В сон-час, как сейчас помню, не разрешали ходить в туалет. Нужно было дожидаться, когда все проснутся. А представляете, маленький ребенок, который очень хочет на горшок, и ему запрещают...,

— отметила Нелли.